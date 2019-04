Sagasti: “Es prematuro volver a plantear la bicameralidad”

¿Cuántas personas integran el equipo técnico de Julio Guzmán?

El grupo trabaja junto desde hace tres años, entre los más importantes destacan Rodolfo Pérez (secretario general), Marco Zevallos (personero legal), Carlo Magno Salcedo (doctrina), Daniel Mora (organización), Luis Durand, Carolina Lizárraga, entro otros.

¿Quiénes son los voceros en temas importantes, como educación, seguridad ciudadana y economía?

​En algunos temas, como educación superior, definitivamente Daniel Mora será el vocero, mientras que en temas anticorrupción será Carolina Lizárraga. Tenemos dos o tres personas trabajando en seguridad ciudadana y en economía hemos hecho una división, porque hay varios subtemas. Pedro Gamio es el responsable de energía, tenemos dos o tres personas trabajando en agricultura.

¿Cuántas secretarías regionales tienen y militantes inscritos?

En la actualidad ya tenemos más de 155 comités provinciales, cada uno con 50 miembros. El cálculo que hemos hecho nosotros es que tenemos alrededor de 10,700 militantes.

Siempre se cuestiona que los partidos políticos no revisan los antecedentes de sus militantes ¿Qué hicieron ustedes?

Hemos hecho filtros periódicamente, sobre todo, a los cerca de 600 dirigentes. Estamos completamente seguros que los candidatos que presentaremos al Congreso estarán absolutamente limpios.

Si ustedes hubieran sido gobierno ¿qué medidas concretas aplicarían para solucionar el conflicto en Las Bambas?

En primer lugar, no hubiéramos dejado que las condiciones que generaron el conflicto en Las Bambas estén presentes. No podemos tomar decisiones sin pensar en las consecuencias de segundo orden, sin la consulta clara con las comunidades. También hubiéramos balanceado el principio de autoridad con el de responsabilidad. En la práctica, nosotros promoveríamos el diálogo, la responsabilidad y generar confianza.

¿Ustedes hubieran construido el mineroducto?

No se sabe, porque el mineroducto dependía de dos minas que estaban relativamente cerca, había varias opciones en ese momento. Lo que sí haríamos es reexaminar esto, aunque ya es un poco tarde, y ver las opciones reales. Quizás poner un mineroducto, construir una carretera por un lugar diferente, se ha hablado de un tren.

Respecto al REJA, ¿están a favor de su aprobación, tal como se está debatiendo en el Congreso?

No tengo información suficiente sobre el tema. He visto artículos periodísticos, opiniones a favor y en contra, la idea es que esa jubilación anticipada hará que se pierda mucho de los fondos y traerá problemas a futuro.

En caso de despidos arbitrarios, ¿corresponde solo la indemnización al trabajador o se les debe reponer?

No hemos examinado el tema al detalle, pero el consenso de todos los expertos es que una reposición obligatoria es contraproducente para el trabajador y la empresa, lo más adecuado es una compensación monetaria.

¿Aprueban el retorno a la bicameralidad?

Nosotros estamos, en principio, a favor de la bicameralidad , porque nos parece que una cámara reflexiva es importante, porque su papel es muy útil en un país como Perú; sin embargo, en el referéndum se planteó una bicameralidad envenenada, por eso se rechazó. Habiendo sucedido esto, las normas establecen que hay un mínimo de dos años para volver a plantear este tema.

Pero la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política insiste en el retorno de dos cámaras…

Creemos que es prematuro volver a plantearlo, el partido cree que se debe esperar un poco, y ver qué sucede en los próximos años. Todo a su tiempo. El pueblo ha dicho que esto se meta al congelador por los próximos dos años.

¿Un eventual gobierno de Guzmán seguiría con los GORE Ejecutivo?

Toda iniciativa que busca concertar y coordinar con las regiones me parece positiva, ahora habrá que evaluarlo. He visto uno de los informes de los GORE y tiene una serie de acuerdos, en un caso vi algunos informes de cumplimientos. El problema pasa por tomar acuerdos y no tener las estructuras para cumplirlos.

¿Están a favor de que los militares salgan a patrullar a las calles?

Nuestra posición general es zapatero a tus zapatos. La seguridad ciudadana es una labor de la policía. En casos extremos, como hemos visto en el Vraem, cuando hay grupos guerrilleros, se justifica en cierta medida la participación del Ejército. Lo que tenemos que hacer es mejorar la actuación de la Policía.