Rospigliosi: PPK solo renunciará si está “a punto de ser colgado”

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) siempre se aferrará al cargo y su renuncia solo se daría antes de que esté “a punto de ser colgado”, opinó el analista Fernando Rospigliosi, al referirse a las mociones de vacancia presentadas por el Frente Amplio y Nuevo Perú.

“(Su renuncia) por voluntad propia no va a ocurrir. PPK sigue confiando en su suerte, y él toma muy a la ligera todas estas cosas, y además como logró superar la vacancia, que ya parecía un hecho el 21 de diciembre, piensa que eso no va ocurrir. Desde ese punto de vista, él no lo va a hacer, él sigue aferrado al poder, a su prestigio, en fin, no quiere dejar el poder”, señaló Rospigliosi en Ideeleradio.

Rospigliosi Capurro sostuvo, en ese sentido, que la posibilidad de que Kuczynski Godard se aparte del cargo solo sería posible si está a punto de ser vacado.

“Eso puede ocurrir cuando ya esté con la soga al cuello, y a punto de ser colgado, pero en otras circunstancias, creo que no. Por decisión propia, evaluando las cosas, eso no va a suceder”, subrayó.

El analista también recordó antecedentes en la región. “Ha ocurrido con otros presidentes latinoamericanos que estaban a punto de ser vacados, y el día anterior renunciaron”, agregó.