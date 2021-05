El virtual congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, señaló que uno de los objetivos del reciente acuerdo político firmado por Verónika Mendoza y el candidato presidencial Pedro Castillo sería que miembros de Juntos por el Perú ocupen cargos públicos.

“Está clarísimo que Pedro Castillo no tiene equipo. Cada vez que le preguntan sobre eso sale corriendo. Faltan pocas semanas para la elección y no tiene un equipo de gobierno”, señaló en RPP.

Asimismo, agregó que personas cercanas a Vladimir Cerrón también se están preparando para ocupar cargos en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“Recordemos que Vladimir Cerrón es el dueño del partido y ha puesto una parte importante de los congresistas de Perú Libre”, sostuvo.

“Está claro que el señor Vladimir Cerrón, como ya se ha publicado en varios medios, está preparando a su propia gente, a la gente que gobernó con él pésimamente y corruptamente Junín para ponerla en lo que sería un gobierno de Castillo. Hay algo que ver más allá de las apariencias”, remarcó.

Cambios en el canon

Por otro lado, Rospigliosi indicó que una de las propuestas importantes es la entrega directa del 40% del canon a las personas de las zonas aledañas a la explotación de recursos naturales, frente a la poca inversión que han demostrado los gobierno regionales y locales y la corrupción.

Precisó que para el próximo año se estima que el canon sería de alrededor de los S/ 7,000 millones y que, si se distribuye el 40% en forma directa, S/ 2, 800 millones irían a las familias más afectadas en las zonas del canon.

“Eso me parece una buena idea, una parte del canon no ha sido usado en los años anteriores; hay que usarlo, no todo, pero sí una parte importante, eso es bueno, pero hay que desterrar la corrupción de los gobiernos regionales y municipios”, anotó.