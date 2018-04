Rospigliosi advierte: "Vizcarra repite error de PPK que es la falta de experiencia política de su gabinete"

Para el analista político, Fernando Rospigliosi, el presidente Vizcarra se "excedió" un poco al lanzar expectativas o realizar promesas antes de armar su equipo de trabajo. "Este es un Gabinete - a diferencia del Gabinete de PPK y que generó muchas expectativas - con una mayoría que no es conocida en la vida pública, lo que puede ayudar", puntualizó.

Sin embargo, también consideró como un problema que la mayoría de sus miembros no tengas experiencia en el manejo político.

"(Vizcarra) está repitiendo uno de los errores más notorios de Pedro Pablo Kuczynski de un Gabinete tecnocrático - empresarial. En este (Gabinete) a muchos de no se les conoce, pero se requiere de política ya que es un Gobierno que no tiene partido ni tampoco bancada y tiene que conciliar con las bancadas más importantes del Congreso y a la vez tiene que ponerse firme cuando intente avasallarlo, entonces es importante tener un juego político muy fino, pero si no hay gente con experiencia política, por ahí va tener un problema", advirtió.

En esa línea, lamentó que habiendo sido tan notorio los errores de PPK, esta vez se ha repetido prácticamente el mismo error.

"Creo que lo más importante que tiene por delante este nuevo gobierno es la gestión. Cabe recordar que el llamado Gabinete de lujo de PPK, su gestión, fue muy mala, entonces este Gabinete tiene que mejorar la economía, la reconstrucción y la seguridad. Si logra eso, va tener un importante apoyo de la opinión pública, lo que va permitir tratar de igual al igual al parlamento", puntualizó.