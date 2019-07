Rosa Bartra: No puedo decir que confrontación con Daniel Salaverry fue innecesaria

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien preside la Comisión de Constitución, consideró que los enfrentamientos registrados entre su bancada y el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, en la sesión del pleno del último lunes, fueron parte de la indignación legítima producida por un “ejercicio abusivo del poder”, por lo que no se trató de una “confrontación innecesaria”.

“El presidente del Congreso ha permitido el avasallamiento del fuero y eso es algo que permanentemente llamamos la atención y le pedíamos que retorne al camino del respeto a la institucionalidad. No ocurrió y creo que lo de ayer ha sido más que el corolario de todo un año de maltrato, abuso, de prepotencia [...] Podíamos haber evitado una confrontación como esta, pero no puedo decir que ha sido una confrontación innecesaria”, afirmó en entrevista con ATV.

Rosa Bartra recordó que cuando se discutía en el pleno la llamada realizada por el primer ministro Salvador del Solar a la congresista Janet Sánchez, Salaverry interrumpió su participación y le apagó el micrófono.

“Habíamos iniciado una ronda del uso de la palabra de congresistas con respecto a lo que -considero- es grave […] Era eso lo que se estaba discutiendo y él corta el debate, me interrumpe, yo estaba en la lista de oradores, entonces yo quería decirle en ese momento que estoy protestando porque también me ha cortado el legítimo derecho de expresarme”, detalló.

En ese sentido, la legisladora fujimorista precisó que sus diferencias con Daniel Salaverry “no han sido por rivalidad política”, sino por la defensa del fuero del Congreso, el cual -a su parecer- no ha sido respetado.

“Mis diferencias con el presidente del Congreso no han sido por rivalidad política, no ha sido por ningún otro tema que no haya sido reclamarle la defensa del fuero que no permita el avasallamiento del Congreso por parte del Ejecutivo, que se mostraba cada vez más abusivo”, indicó.

Bartra no dudó en enviarle un mensaje a Salaverry y asegurarle que el poder es "efímero".

"(Quiero) decirle no solo a Daniel Salaverry, sino a los que ostentan poder. No es para siempre, es lo más efímero que puede haber, el ejercicio de poder, y por tanto, quien tiene poder debería usarlo para el bien", destacó.



-Reforma política-

Rosa Bartra se refirió a los proyectos de reforma política, los cuales continuarán su debate este martes en el pleno del Legislativo. Al respecto, manifestó que estos no deben tener ningún condicionamiento ya que existe el compromiso de sacarlos adelante.

“No hay condicionamiento ni de plazo ni de resultado y eso tiene que quedar fuera de la discusión”, aseveró.