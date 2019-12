Rosa Bartra, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, exhortó al fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, a que “deje de vender humo" y formalice la acusación contra Keiko Fujimori, tras la confirmación del empresario automotriz Antonio Camayo, de que la lideresa de Fuerza Popular es la ‘Señora K’.

“Ya es hora de que [el fiscal José Domingo Pérez] deje de vender humo, ya es hora de que acuse a alguien. No sé qué le aporta a la investigación [las declaraciones de Antonio Camayo] por lavado de activos. Lo que corresponde es que el fiscal acuse. Basta de que nos entretengan”, afirmó este domingo en RPP.

El portal web IDL-Reporteros informó ayer que el empresario automotriz Antonio Camayo implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, confirmó la identidad de la ‘Señora K’ ante los fiscales José Domingo Pérez y Carmen Caro, integrantes del equipo especial Lava Jato.

“¿A quién se refiere como la ‘Señora K’?”, le consultaron los fiscales a Camayo, a lo que este indicó: “Me refiero como la ‘Señora K’ a la señora Keiko Sofía Fujimori”. Seguidamente, le consultaron: “¿A quién se refiere como la ‘Señora de la fuerza número uno’?”, a lo que reveló: “A la señora Keiko Sofía Fujimori”.

Al respecto, Rosa Bartra aseguró que no pone “las manos al fuego por nadie” y resaltó que es momento de que la fiscalía presente “un resultado real que no dependa siempre de un colaborador eficaz”.

-Vizcarra debe responder por acusaciones-

En otro momento, Bartra exhortó al presidente, Martín Vizcarra, a que responda por el desembolso de más de S/ 41 millones a un consorcio integrado por ICCGSA -empresa investigada por el caso del ‘club de la construcción’– por la construcción del hospital regional de Moquegua, así como por la devolución de S/ 524 millones a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

“Estamos en una semana que terminó mal para la lucha contra la corrupción. Los 42 millones que autorizó el presidente de facto Martín Vizcarra que se le paguen a ICCGSA para el hospital de Moquegua, lo cual no es nuevo. Lo he denunciado cuando hablaba de la impunidad presidencial la cual impide que se le pueda acusar, pero no impide que se le pueda investigar", dijo.

"Me parece mal que el que llama a todos corruptos tenga estos problemas y mienta con toda naturalidad. Lo que debería hacer es modificar la inmunidad presidencial, habría sido un gran gesto. Si queremos enfrentar la corrupción que responda por estos pagos y por qué se le paga a Odebrecht por la hidroeléctrica de Chaglla”, agregó.