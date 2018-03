Roque Benavides reconoce que apoyó económicamente a Keiko, PPK y Alan García

Roque Benavides, presidente de la Confiep, afirmó que aportó de forma individual a las campañas electorales de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynzki y Alan García en "cantidades menores".

"Soy cercano a Keiko Fujimori y la apoyé también a PPK y Alan García pero en cantidades menores, de forma personal, ya que no mezcló la empresa (minas Buenaventura) para nada", refirió en entrevista a ATV Noticias.

Afirmó incluso que apoyó los famosos cócteles de la candidata de Fuerza Popular. "Soy más amigo de Keiko Fuimori que de PPK. El presidente era más amigo de mi padre, pero lo conozco", apuntó. En esa línea, indicó no recordar los montos con los que aporto a la campaña de los líderes políticos.

Respecto a la acusación del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que dijo que la constructora otorgó US$ 200 mil a la Confiep para la campaña de Keiko Fujimori, el 2011, reiteró que el aporte no era para apoyar a una campaña en especial, sino para una campaña publicitaria en defensa de la inversión privada.

"Nosotros como Buenaventura no estábamos en condiciones para aportar en ese momento. (¿El Grupo Romero, Gloria, aportaron?) Tendría que revisar. No lo he revisado al detalle, sino la acusión de Barata que dice que donamos a la campaña de Keiko, cosa que negamos radicalmente", puntualizó.

Consultado sobre quién es el responsable del aporte acusado por Barata, Benavides consideró que debería ser consultado el entonces presidente de la Confiep, Humberto Speziani. "En todo caso, las gestiones son de presidente eso no quiere decir que hallamos cometido ningún delito, son señores que pueden captar dinero de manera lícita para una campaña lícita, a través de los medios de comunicación, con una publicidad a favor de la empresa privada", subrayó.