Roque Benavides: presidente Vizcarra debe coordinar con su bancada para enrumbar reformas

El presidente de la Confiep , Roque Benavides, nuevamente criticó la administración del Gobierno. Según comentó, pareciera que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no está alineando bien a su Gabinete.

“El presidente del Consejo de Ministros obviamente tiene que alinear a su gabinete, no pareciera que lo está alineando muy bien”, comentó ayer en Canal N.

“Veo con mucha preocupación un aspecto que pasa desapercibido y que hay un toque de populismo en toda la legislación que viene saliendo del Congreso, inclusive del Ejecutivo. Una falta de decisión en algunos casos donde ha habido pasos para adelante y pasos para atrás, y eso no es lo que estamos esperando todos los peruanos”, agregó.

En ese sentido, dijo que el presidente Martín Vizcarra debería coordinar con la bancada oficialista y el Congreso en general, con el objetivo de “enrumbar” y sacar adelante las reformas que necesita el país.

“Creo que el presidente Vizcarra tiene que enrumbar, y por supuesto coordinar con el Congreso y llegar a buen puerto en todas las reformas que se tienen que hacer. Hoy estamos sufriendo de una desaceleración en el crecimiento y eso se ve reflejado en el empleo, y eso es lo más preocupante”, indicó.

Candidatos 2021

En otro momento, Roque Benavides, admitió que apoyó a candidatos al Congreso de varios partidos durante los últimos procesos electorales, entre ellos de Fuerza Popular, del Apra, Solidaridad Nacional, Perú Posible, entre otros, a través de la ONG Reflexión Democrática, bajo el ‘Programa por un mejor Congreso’.

" Confiep no formó parte de este proyecto y nunca aportó a ninguna campaña presidencial, ni de ningún tipo”, resaltó.

Sin embargo, admitió que de manera personal sí apoyo económicamente a algunos partidos. “Yo he ido a cocteles, comidas, eventos que se han realizado y he puesto pequeñas cantidades a distintos partidos porque me interesa mucho la política”, sostuvo Benavides.

“Nunca hay políticos que están muertos, la verdad no sé si apoyaré a Keiko en particular. […] Habrá que ver quiénes son los otros candidatos. Ella es una alternativa, es una amiga mía, yo le tengo mucho aprecio. No sé, tendría que ver cuál es el menú de los candidatos. Yo quiero el mejor presidente y los mejores políticos para mi país”, concluyó Benavides.