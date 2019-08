Antes de partir a Buenos Aires, Roque Benavides realiza una pausa a su agitada agenda en Buenaventura y recibe a Gestión en la sala de reuniones del directorio, para conversar sobre coyuntura política.

¿Será candidato presidencial?

Lo he repetido hasta el cansancio, no soy candidato. No estoy haciendo campaña, lo que hago es que haya mejor ambiente para las inversiones en mi país. Eso es lo que quiero.

Observa algún un candidato afín a su pensamiento, ¿aportaría para su campaña?

No. No voy a dar aportes a nadie luego de esto del ‘pitufeo’. Nadie en su sano juicio va a aportar. Imposible que las empresas ahora puedan dar aportes. No sé cómo se van a financiar las campañas. A ese candidato que prefiero solo le daré mi voto.

Datum revela que Forsyth, Guzmán y Keiko Fujimori tienen opciones para la Presidencia, ¿le parecen interesantes?

Son gente joven.

Forsyth es alcalde, ¿tendría chances para la Presidencia?

No lo conozco. Si vemos que una persona que fue gobernador de una región (Vizcarra) tiene problemas para manejar todo el Perú, ¿un alcalde no va a tener problemas? Me entusiasma el trabajo que hizo en La Victoria, pero creo que es muy temprano para decir si será candidato.

¿Qué evaluación hace sobre Keiko Fujimori?

Sí conozco a Keiko, creo que no han hecho un buen papel sus congresistas y ahora está en prisión.

¿Qué referencia tiene sobre Julio Guzmán?

Después de las elecciones, me dio curiosidad y a través de un amigo en común lo invité a almorzar. Y me dio buena impresión, me parece que es un técnico, pero no sé si todavía políticamente ideal. Mi vocación política está dos metros bajo tierra junto a Haya de la Torre.

¿Es aprista?

Soy sobrino y nieto de Víctor Raúl Haya de la Torre y lo conocí entrañablemente. No puedo defender a todos los apristas. Soy hayista a morir.

Entonces, ¿el camino está libre para un outsider?

No lo sé, hay mucha gente preparada, pero lo importante es que no los judicialicen.

En Brasil, cada vez se revelan nuevos nombres. Jorge Barata habla de pagos a más políticos, por ejemplo, César Villanueva…

Me da la impresión de que el señor Barata es un hombre poco creíble.

¿Cree que miente?

Es poco creíble. Un hombre que coimeó como lo hizo, que ahora sabemos qué cosas hizo, me van a decir que es el dueño de la verdad.

Pero la Fiscalía necesita de Barata para investigar el caso Odebrecht.

Una cosa es el mundo legal y otro el mundo real. En Barata yo no confío.

¿Cómo califica la labor del equipo de fiscales?

Creo que se ha criminalizado más la política. No soy un hombre de formación jurídica para decirlo. Creo que ha sido un exceso meter a prisión a gente que aún no se le demuestra culpa.

¿Cómo van las investigaciones a la Confiep por recibir dinero de Odebrecht y que luego fue para Keiko, según la Fiscalía?

Ese es un caso patético de calumnia. Ricardo Briceño se ha presentado en todas las audiencias, pero es evidente que hubo aporte de Odebrecht como hubo aporte de esta compañía (Buenaventura). Hemos aportado en las mismas condiciones.

Entonces, ¿por qué los acusan?

Se ha entregado a los fiscales todos los documentos de la campaña a favor de la empresa privada que hizo Confiep. Ellos saben que el señor Briceño no cometió delito y que la Confiep no está mezclada en esto. Esto me genera suspicacia. Por qué no salen y dicen: sí, señores, investigué y la Confiep no tiene nada que ver. A cuánta gente han sacado de la investigación luego de que la iniciaron. Que yo sepa a nadie.

¿Se le debería pagar S/ 524 millones a Odebrecht por Chaglla?

Como peruano no me gusta. Si fuera mi plata no se la daría, pero tengo que reconocer que los fiscales han hecho un acuerdo. Y hay también hay aspectos económicos. Si han negociado mal hay que criticarlos a ellos, pero si en el acuerdo dice que hay que darle ese dinero de Chaglla, la palabra empeñada tiene mucho valor. Si hay un acuerdo se tiene que cumplir. Me parece impertinente por parte del presidente que salga a decir que no se debe pagar.





- “Prefiero un Gabinete de consenso hacia el 2021” -

El expresidente de Confiep Roque Benavides se mostró en contra del proyecto de adelanto de elecciones que planteó el presidente Martín Vizcarra al Congreso.

“Una vacancia y cierre del Congreso es algo que para los que estamos fuera nos genera perturbación. Preferiría buscar un Gabinete de consenso para llegar al 2021”, comentó.

Bajo esa premisa, señaló que el presidente fue elegido para gobernar, así como el Parlamento para legislar por cinco años. “Seamos demócratas. Debemos aceptar las fuerzas con las que contamos”, expresó.

En otro momento, indicó que, a su juicio, la legisladora fujimorista Rosa Bartra es una mujer competente para presidir la Comisión de Constitución. “Sé que no puede caer simpática, pero tampoco es que se ha elegido a Miss Simpatía. Se elige a la gente que tiene mejor capacidad”, anotó.