El ingeniero y empresario Roque Benavides dice no ser un analista político, pero califica como “horror” los nuevos enfrentamientos del Ejecutivo contra el Congreso, por la aprobación en primera votación de la reforma constitucional que elimina la inmunidad de congresistas, jefe de Estado, ministros y otros altos funcionarios.

Continúan las disputas entre el presidente Martín Vizcarra y el nuevo Parlamento...

La verdad es que cuando el señor (Salvador) Del Solar fue al Congreso anterior, eso fue lo que hizo. Acá le están pagando con la misma moneda. No estoy de acuerdo con el uno ni con el otro. El presidente tiene que respetar la autonomía de poderes y, por supuesto, el Congreso no puede caer en el revanchismo.

Todo empezó porque el Congreso no puso a debate el dictamen para que sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos públicos...

Uno no necesita ser un analista para darse cuenta de que la gente sentenciada no debe postular. El problema en el Perú es que se ha complicado tanto el sistema que a uno le pueden meter una demanda y sentenciarlo en primera instancia de manera exprés. Me pongo en el caso del abogado del diablo y eso seguramente lo están analizando los congresistas. No creamos que porque hay una sentencia en primera instancia, entonces ya son delincuentes. Conocemos las injusticias que se dan en nuestro país. La verdad es que las cosas deben analizarse adecuadamente. Las modificaciones constitucionales, entre gallos y medianoche, son impensables.

Otro factor para el aumento de tensión fue que el Congreso dio el primer paso para eliminar la inmunidad a legisladores, presidente, ministros y otros...

No estoy de acuerdo con quitarle la inmunidad a los congresistas, ni al presidente ni a los ministros. Si están en funciones y los quieren acusar de algo, pues interfiere en su trabajo. Si es que tienen denuncias o procesos antes de ser elegidos, creo que no hay inmunidad que valga.

¿Vizcarra dejó de hacer sus conferencias diarias sobre la situación del covid-19 para ahora “pechar” al Congreso?

Uno ya sospecha que cuando la popularidad baja, vienen los enfrentamientos. Esa es ya es una crítica al Ejecutivo.

¿Este Parlamento es mejor o peor que el anterior?

La verdad es que ninguno de estos dos últimos Congresos es bueno. Creo que el nivel de las personas que tenemos en este Parlamento es inferior que el nivel educativo del Congreso disuelto.

¿Por qué lo dice?

Es la impresión que me da. Por supuesto, cuando uno analiza los currículos de la gente, es evidente que ha habido un deterioro del Poder Legislativo.

Usted señaló que los congresistas estaban renunciando a su facultad de fiscalizar y deberían interpelar a los ministros por sus malas decisiones durante la cuarentena. Hoy hay seis pedidos de interpelación que podrían terminar en censuras...

Bueno, lamento si es que llegan a ese extremo y, por supuesto, lo aplaudiría si es que tiene razón de ser, pero la cantidad de peruanos muertos por este covid, la falta de previsión del sistema de salud y la pretensión de tomar las clínicas privadas. Eso justifica que el ministro de Salud y sus asesores expliquen qué cosa está pasando.

¿Teme que Vizcarra intente tomar otras empresas?

Es un atropello haber siquiera insinuado eso. Eso es una cortina de humo, eso es más ideológico que real. Las expropiaciones, expoliaciones o echarle la culpa a las clínicas privadas, creo que fueron un error del presidente. El ministro de Salud tiene que aclarar esto. Todos sabemos que es un hombre de ultraizquierda y viene del Frente Amplio.

“Creo que es hora de cambiar al jefe del Gabinete”

El expresidente de la Confiep Roque Benavides consideró que el presidente Martín Vizcarra debería cambiar al jefe del Gabinete, Vicente Zeballos. En su opinión, el Ejecutivo fracasó en su estrategia de contención del covid-19, así como su intento de reactivación de la economía durante la pandemia. Para el empresario, hoy el Perú vive una depresión económica. “Es hora de cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Hay que evaluar a los distintos ministros”, comentó. En ese sentido, Benavides recomendó al mandatario a convocar “a técnicos que estén dispuestos a enfrentar la vorágine política que vivimos”.

Agregó que actualmente en el Gabinete hay tendencias políticas de izquierda, por lo que se debería gobernar de manera técnica y no ideológica.