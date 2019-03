Roque Benavides: Confiep está a favor de una ley antielusión clara

Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), negó que hayan ejercido presión sobre el Ministerio de Economía para realizar modificaciones en la ley antielusiva. El representante del gremio empresarial aclaró que se encuentra a favor de esta norma tributaria pero en condiciones adecuadas.

"Nosotros no estamos para hacer nada incorrecto. Todo transparente.(...) Se ha dicho que estamos en contra. Nosotros no estamos en contra, estamos a favor de una ley antielusión pero que sea clara. Que no signifique que el burócrata o funcionario de Sunat tenga discrecionalidad. Queremos legislación tributaria muy clara", dijo Benavides en RPP.

Benavides indicó que, tras reunirse con el ministro de Economía, fue informado de que el reglamento absolvería las dudas del sector empresarial. También criticó el hecho de asignar responsabilidad penal a los directores de empresas al hallarse elusión tributaria.

"Queremos transmitir nuestra verdad. Creemos por nuestra experiencia que lo mejor para el Perú sería una ley antielusión que sea lo más precisa posible, que no sea retroactiva y que contribuya a mucha más inversión en el Perú", indicó.

El titular de la Confiep también n egó que desde el gremio empresarial se haya destinado dinero de manera directa a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Benavides precisó que la campaña que se organizó fue para defender los intereses de la empresa privada.

"La contabilidad de Confiep ha sido revisada y hemos entregado todos los documentos. Nada se le entregó a Keiko Fujimori", aseguró.