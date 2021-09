Como una “cantinflada” calificó el empresario minero Roque Benavides la situación del actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, que a pesar de que el propio jefe del Gabinete Guido Bellido le pidió su renuncia, este no haya acatado y se aferre al cargo a pesar de los serios cuestionamientos que pesan sobre él por sus vínculos con Sendero Luminoso.

“(¿Qué opina del Gabinete Bellido?) Es una afrenta lo que nos han hecho (el presidente Castillo) con este Gabinete. Es una afrenta al pueblo de Perú”, afirmó al programa de Milagros Leyva en Willax.

“El señor Béjar, gracia a Dios se fue, pero lo que hemos visto con el ministro de Trabajo es un cantinflada. No puede ser que el presidente del Consejo de Ministros dice que se va y luego el ministro Trabajo diga que no. (Si) el señor del Consejo de Ministro no renuncia la verdad, es que creo que tiene poco orgullo y -por supuesto- una gran incompetencia”, afirmó.

En ese sentido, invocó al Ejecutivo a que se reformule el Gabinete ya que el Perú “no puede perder tiempo” con mejores cuadros y con profesionales que no tengan denuncias ni sentencias.

“A estos señores se los elegido nos guste o no, pero ellos tienen que gobernar para el 100% de los peruanos y el 100% de los peruanos -políticamente hablando- está representado en el Congreso. Invocó al Congreso que se ponga firme”, precisó.

-”Tenemos un presidente que no preside ni lidera”-

Respecto al silencio del presidente Pedro Castillo -que hasta ahora no decide si Maraví continuará o no en la cartera de Trabajo- consideró que no tiene claro si el silencio de Castillo sea por timidez, incompetencia o simplemente por estrategia.

“Como no me va a preocupar que no hable. El Presidente es el que preside, lidera y si tenemos un presidente que no preside y que no lidera pues estamos en una situación muy confundida . El Ejecutivo es el que Ejecuta y el Legislativo que legisla. No nos olvidemos del sentido de las palabras”, mencionó.

También dijo que es “terrible” que solo hayan dos mujeres en el Gabinete. “(Castillo) ha hecho un mea culpa, pero un mes después. No puede ser. Nosotros no queremos un presidente amateur, queremos un presidente que lidere y se asesore bien”, añadió.

El empresario -en ese sentido- invocó al mandatario a que se asesore mejor y que escoja a sus ministros más adecuadamente.

“Creo que (la elección del ministro de Trabajo) ha sido de ripley, que tenga todos esos antecedentes y que lo primero que haya hecho es aprobar el sindicato del presidente de la República. Es increíble”.

“Tengo la impresión que el presidente (Castillo) cree que todavía es líder sindical y lo que está haciendo (con el ministro de Trabajo) es defender a uno de los miembros de su sindicato por más que no tenga las capacidades ni el perfil adecuado”, subrayó.

Anotó -igualmente- que la gestión de Pedro Castillo no le recuerda a ningún otro presidente en la historia del Perú. “Todos eran profesionales que tenían especialidades que podrían aplicarse al Gobierno, lamentablemente este no es el caso”.

-”Pedro Francke es un bombero del Gobierno”-

Sobre el ministro de Economía, Pedro Francke, dijo que él esta haciendo las funciones de un “bombero”

“Pedro Francke está de bombero en este Gobierno. Primero dijeron que iban a controlar los precios de los productos y él tuvo que salir a decir que no iba a ver control de precios. Luego dijeron que se iba a aumentar el salario mínimo -lo que generaría más informalidad y pobreza- y ha dicho que no se está avaluando. Está haciendo el papel de bombero”, reiteró.

Respecto a la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva (BCR) opinó que se haría un gran daño a la economía peruana si no continúa al frente del BCR.

“El señor Julio Velarde es un prohombre en el Perú y al señor Velarde tanto el Congreso como el Ejecutivo le deberían decir señor siga usted y nombre a los otros 6 directores. Uno de los problemas del sector público -y especialmente en este Gobierno- es que nadie confía en nadie . Julio Velarde es un lujo para el Perú y ojalá que siga 20 años más”, añadió.

