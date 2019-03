Roque Benavides califica de "mediocre" el trabajo del Gabinete Villanueva

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, dijo no haber visto que en los 11 meses de gestión el Gabinete Ministerial a cargo de César Villanueva "haya hecho algo importante" y consideró que su desempeño "ha sido mediocre".

Lamentó, en esa línea, que más allá de la lucha contra la corrupción, no se haya avanzado "en otros frentes".

"Yo creo que evidentemente, el trabajo del Gabinete Villanueva evidentemente ha sido mediocre. No ha habido una reactivación económica, no ha habido un mayor bienestar para la población que es lo que todos los peruanos queremos [...] No veo que el Gabinete haya hecho algo importante", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Creo que lo positivo ha sido la lucha contra la corrupción. Es una buena actitud, un buen mensaje, pero eso no basta porque el presidente tiene que tener no sé si dos, tres y cuatro características, frentes, para que el Gobierno funcione", señaló.

Al ser consultado al respecto, Benavides no quiso comentar sobre los voceados a remplazar a César Villanueva en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras su renuncia el último viernes. Sin embargo, aseveró que quien asuma el cargo no debería de eclipsar políticamente al presidente Vizcarra.

En ese sentido, el titular de la Confiep indicó que el mandatario debe gobernar sin mirar las encuestas y enfocarse en los peruanos que más necesitan la acción del Estado.

"La lucha contra la corrupción, pero no puede ser el único tema. El Gobierno tiene que gobernar, tiene que gestionar, tiene que dedicarse a que las cosas vayan bien en beneficio de todos los peruanos, pero especialmente de los más desvalidos", manifestó.