El presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, aseguró que dicha empresa no apoyó la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones del 2011, sino a una “campaña en favor de la empresa privada”.

“Aportaron a una campaña en favor de la empresa privada y eso fue lo que aportó Compañía Minas Buenaventura, no aportó a ninguna campaña política. [Aportó] 200 mil dólares. No [apoyamos a Keiko Fujimori], no sea malito. No hemos apoyado a ninguna campaña política”, expresó.

Sobre las revelaciones de Dionisio Romero Paoletti por la donación de U$S 3.65 millones entregados por Credicorp para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, Benavides Ganoza dijo que desconocía este hecho.

"Tendrán que preguntarle a él. Yo recién me he enterado al igual que ustedes por un comunicado", expresó a su salida del despacho del fiscal José Domingo Pérez, a donde acudió a declarar acompañado de su abogado, Luis Vargas Valdivia.

El objetivo de estas diligencias es obtener sus declaraciones respecto a los US$ 2 millones que la Confiep recaudó durante la campaña presidencial del 2011 para Keiko Fujimori, según declaró el exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

En una carta dirigida a sus colaboradores, Dionisio Romero Paoletti señala que en su declaración ante la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones a Keiko Fujimori para impedir que Hugo Chávez expandiera el “nefasto chavismo” en América Latina.

“El Perú se había vuelto un objetivo crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La Gran Transformación’. En este escenario, consideramos que era responsabilidad de Credicorp, como empresa líder del país, apoyar la alternativa política que, según las encuestas, tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela”, indicó.

“Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia”, detalló.

Del mismo modo, Romero Paoletti también reveló que Credicorp realizó aportes a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, por considerar que ambos “promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos”.