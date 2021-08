El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros señaló que no descarta aceptar la representación del Perú ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) si es que se lo solicitan desde el Ejecutivo.

Ello, tras afirmar que rechazó el ofrecimiento del presidente Pedro Castillo para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de Héctor Béjar.

En declaraciones con el programa Sálvese quien pueda, Rodríguez Cuadros indicó que no aceptó la invitación del Jefe de Estado por razones familiares y personales.

Asimismo, el ex embajador sostuvo que el mandatario no gobierna en base a Perú Libre, sino al voto popular y recalcó que Vladimir Cerrón, líder y fundador de este partido, no es parte de la gestión de Pedro Castillo.