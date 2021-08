El excanciller de la República, Manuel Rodríguez Cuadros, descartó que el presidente Pedro Castillo no le ofreció ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, luego de que se presentaran cuestionamientos Héctor Béjar.

A su salida de Palacio de Gobierno, el diplomático se excusó de dar detalle sobre el encuentro que tuvo con el mandatario. Explicó que no se abordó ningún tema importante sobre la actual coyuntura política.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así”, dijo.

“Son cuestiones que no podemos señalar porque no tienen una connotación de importancia política”, agregó a los medios.

Cuestionamientos a Béjar

El pasado domingo, el programa ‘Panorama’ difundió declaraciones de Béjar en las que se le oye decir “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”. El audio es de febrero del 2020, antes de que asumiera el cargo.

Luego de la difusión de estas palabras, la Marina de Guerra del Perú manifestó su rechazo y precisó que se trata de una afirmación falsa que atenta contra el honor de quienes formaron parte de esta institución y lucharon contra el terrorismo.

En contraparte, la Cancillería emitió un comunicado explicando que las declaraciones de Héctor Béjar están siendo “manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto” para confundir a la opinión pública y “obtener la censura del ministro de Relaciones Exteriores”.