El embajador Rodríguez Cuadros, representante permanente de Perú ante la ONU, confirmó que el gobierno peruano sostiene conversaciones con Venezuela para organizar un retorno voluntario de ciudadanos venezolanos, de conformidad con las normas de derechos humanos en la materia.

La migración de venezolanos -señaló Cancillería- ha tenido un impacto multidimensional en la región, en particular en el Perú, el segundo mayor destino de migrantes de esa nacionalidad y el primer receptor de solicitudes de refugiado de ciudadanos venezolanos en el mundo.

“Se espera enfrentar este fenómeno de manera tridimensional: con la regularización de ciudadanos venezolanos a través de los procesos administrativos correspondientes; asegurar su inserción económica; y garantizar su organización ciudadana, incluyendo el conocimiento pleno de sus derechos y obligaciones como ciudadanos”, acotó la Cancillería.

Durante una reunión de trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, se le propuso liderar una iniciativa, con la participación conjunta del Perú y de Colombia, que permita articular acciones para atender los problemas derivados de la migración en Sudamérica, incluyendo los flujos migratorios provenientes de Venezuela.

-Controversia-

Esta semana, el premier Guido Bellido desmintió afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela. “No es la postula del gobierno”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

Además, dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo una reunión -en México- con Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. “Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, manifestó.

-Venezuela-

De otro lado, el Ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, sostuvo que el Perú tiene una política exterior respetuosa de los derechos humanos, derecho humanitario y refugiados. Maúrtua -igualmente- agradeció el apoyo brindado por el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para atender el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos.

Por su parte, Grandi agradeció al Perú por ser el segundo país en la región que ha recibido mayor número de migrantes venezolanos y reconoció los encomiables esfuerzos del Estado peruano para atender las necesidades de los migrantes y refugiados, así como los esfuerzos para promover su integración en la sociedad peruana.

Asimismo, saludó la iniciativa conjunta propuesta por el Perú como una respuesta a la crisis migratoria en Sudamérica y para la búsqueda de soluciones, incluyendo el retorno de venezolanos a su país.