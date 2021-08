El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, cuestionó que al Gabinete Ministerial que integra se le está intentando “poner una valla de exigencias casi inéditas” y aseguró que el presidente Pedro Castillo tiene la “prerrogativa constitucional” de hacer cambios en el Consejo de Ministros.

“Hay un subjetivismo y se intenta poner una valla de exigencias casi inéditas en los sucesivos momentos del país”, sostuvo.

“En el ejercicio de las funciones como presidente de la República, es un derecho, una prerrogativa constitucional [hacer cambios]. El Congreso también puede expresar sus opiniones respecto de la consistencia, la contundencia de un Gabinete que está dentro de los marcos que el presidente ha llamado el plan bicentenario”, señaló.

Al ser consultado respecto a los cuestionamientos que pesan sobre el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, el también legislador indicó que ha conversado con su colega del Gabinete y que este ha negado las sentencias que pesan en su contra.

“He conversado con él [Iber Maraví], como corresponde, alrededor de la agenda de desarrollo y también estas sensibles preocupaciones a la opinión pública alrededor de eventuales denuncias o procesos de investigación. He recibido el diálogo y él me ha dicho que no tiene ni sentencias ni procesos al respecto y creo que corresponde a los ciudadanos, así sea un humilde trabajador, dar cuenta de sus actos a la justicia, reconocerlos y se rumorea”, dijo.