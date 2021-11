El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, indicó que el ministro de Defensa, Walter Ayala, está con los días “contados” por no asistir a la Comisión de Denfensa del Congreso.

Ayala fue citado el miércoles para este viernes a las 3pm. Según Chiabra, el titular del Mindef respondió, a través de un oficio que “debido a compromisos asumidos con anticipación”, no podrá participar en la reunión.

“Ayala tenía que demostrar cuáles son las causas graves y la forma [del nombramiento], y tenía que responder. Cuando uno no tiene ningún problema, y lo ha hecho todo correcto, no tiene por qué inventar algo porque ahora lo vemos asistiendo a una reunión y no va al Congreso”, dijo en Exitosa.

El general en retiro del EP mostró su preocupación debido a que los cambios se dieron de forma inadecuada y a pocos meses de que los oficiales relevados asumieran la dirección de las instituciones castrenses.

“No va a ir. Ha dicho que ya tiene una tarea ya programada (...) El ministro tiene que darse cuenta que está en las horas finales porque, si bien el responsable moral es el presidente Pedro Castillo, él es el responsable político de la decisión que tomó el mandatario”, resaltó.

De acuerdo con Chiabra, que destacó como jefe del Comando de Operaciones durante la Guerra del Cenepa, estas recientes designaciones en las altas esferas de las instituciones militares representan un ‘atentado contra la institucionalidad’.