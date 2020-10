El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, aseguró que casi ningún funcionario que se vio vinculado a las contrataciones que realizó su sector con Richard Cisneros, artista conocido como ‘Richard Swing’, sigue trabajando en el ministerio, y destacó que esto no significa que no puedan ser investigados por presuntas irregularidades.

“Se han iniciado estos procedimientos (sancionadores administrativos por el caso ‘Richard Swing’). En realidad, casi ninguno de los funcionarios comprendidos en la investigación laboran en el ministerio y lo que sí hay es que hemos dado toda la información al órgano de control y al Ministerio Público para que hagan la investigación fiscal correspondiente”, declaró a Canal N.

“Ninguno de los secretarios generales, muchos eran vinculados al área de abastecimiento (siguen trabajando). Ya no. Lo que no implica que no pueda hacerse una investigación. Se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador y en esa etapa estamos. Es importante tener total transparencia”, añadió.

Alejandro Neyra

Cabe recordar que, en su más reciente ampliación de la investigación en el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el caso Richard Cisneros, la fiscal provincial Janny del Pilar Sánchez incluyó en el proceso a la exsecretaria general del Ministerio de Cultura Patricia Dávila Tasaico. EN el caso ya estaba incluida como investigada Diana Tamashiro Oshiro, también exsecretaria general del sector.

Neyra, al ser preguntado sobre presuntas coordinaciones que se habrían realizado en el Ministerio de Cultura para facilitar las contrataciones de Richard Cisneros, negó haberlo conocido cuando estuvo a cargo del mismo sector por tres meses, antes de que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunciara a la presidencia de la República.

“Estuve solo tres meses, en el 2018 (como ministro de Cultura) y no, para nada, no lo conocí de nada al señor (Richard) Cisneros”, aseguró.

El ministro de Cultura garantizó que brindarán toda la información que requiera la Fiscalía y que se tomarán las medidas necesarias que se dicten tras los informes que emitió la Contraloría sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de ‘Richard Swing’.

“Nosotros sobre eso ya hemos brindado información al Ministerio Público y si requirieran más información, estamos llanos a entregarla [...] Es importante tener total transparencia desde siempre en el Ministerio de Cultura para entregar información y de analizar los informes emitidos por la Contraloría para analizar posibles incumplimientos que generarían responsabilidades”, concluyó.