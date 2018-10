El juez Richard Concepción Carhuancho es un magistrado cuyo nombre está inscrito en la historia reciente de nuestro país. Es el único que ha ordenado la prisión preventiva para dos ex presidentes acusados de actos de corrupción y lavado de activos: Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Además, envió a prisión a directivos de constructoras consorciadas con la empresa brasileña Odebrecht y hoy retorna al ojo público tras ordenar la detención preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori .

En su carrera como juez, Richard Concepción Carhuancho ha decidido el destino de casos importantes como el relacionado a la investigación fiscal por los aportes al Partido Nacionalista, el de Gerald Oropeza, los temibles Barrio King o el de ‘Peter Ferrari’, por el cual tuvo que recibir protección policial tras amenazas a su familia.

Nacido en Tarma, Concepción Carhuancho llegó a Lima para seguir la carrera de Derecho y, posteriormente, retornó al centro del país, en donde tras laborar años como abogado independiente logró ingresar a la carrera jurídica como juez suplente especializado en lo civil.

Así llevó una carrera de relativo perfil bajo hasta que en el 2010 el Poder Judicial lo nombró juez penal del Tercer Juzgado de la Corte del Santa, en Áncash, en la misma ciudad donde reinaba César Álvarez, quien era el presidente regional.

En aquella oportunidad tuvo que enfrentar con firmeza el hasta entonces más importante caso de su carrera: “La Centralita”. El magistrado no se amilanó y ordenó el allanamiento del búnker del hoy preso ex presidente regional César Álvarez.

A raíz de esta operación, el Ministerio Público a manos de Carlos Ramos Heredia destituyó a los cuatro fiscales encargados de esta operación; pero Concepción Carhuancho logró mantenerse en su puesto en otro juzgado.

Años después, llegó a la Primera Sala Penal Nacional y se reencontró con el caso dictando la prisión preventiva para Álvarez.

Ya en este puesto cobró notoriedad al ordenar la prisión de los ya referidos ex mandatarios, uno de los cuales sigue prófugo.

Con un estilo ordenado, efectivo, laborioso y dedicado, Concepción Carhuancho es un juez que no le teme al trabajo, no le teme a las críticas, y no teme medir con la misma vara a todos los acusados que tenga al frente inspirado en su modelo, Giovanni Falcone, magistrado italiano que persiguió a miembros de la mafia siciliana en la década de 1980.

El magistrado tarmeño destaca por sus históricas decisiones en medio de la crisis que afecta al Poder Judicial.