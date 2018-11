El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Richard Arce, sostuvo que el testimonio de Jorge Yoshiyama va "cerrando el círculo" en torno al caso de lavado de activos que afrontan miembros de la cúpula de Fuerza Popular, al haber admitido ante la fiscalía que recibió el encargo de buscar aportantes falsos para simular contribuciones a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

"La situación va cerrando el círculo y lo que estamos viendo es una crisis de un partido político asociado a un financiamiento ilegal de campañas", aseguró el parlamentario de Nuevo Perú ante RPP.

En este sentido, para Richard Arce la declaración de Jorge Yoshiyama fortalece la tesis de la investigación del fiscal Domingo Pérez y "complica seriamente" la situación de Keiko Fujimori y de las otras personas implicadas en la investigación.

"Si hacemos una cronología de tiempo, nos damos cuenta que primero Fuerza Popular negaba el aporte ilegal en campañas políticas; después, ante las evidencias de que sí ha habido este famoso 'pitufeo' [...], ellos han estado declarando que la fuente no podría ser ilegal pero ya se tiene la información de Odebrecht que menciona que viene de la caja paralela", comentó.

El portavoz de la bancada de Nuevo Perú consideró que este nuevo testimonio se sumará a las evidencias de colaboradores eficaces, testigos protegidos y documentos que ha presentado el Ministerio Público, lo cual dificultará la defensa de la lideresa de Fuerza Popular en el proceso de apelación a su prisión preventiva.

"Va a ser un elemento para tener en consideración en la apelación que hagan en segunda instancia. Aunque tengo entendido que se va a evaluar sobre todo los procedimientos que ha acontecido para otorgar la prisión preventiva", sostuvo Richard Arce.

El fiscal José Domingo Pérez leyó este martes el testimonio que recibió de parte de Yoshiyama Sasaki, quien se acercó a su despacho este lunes 12 de noviembre para revelar que había recibido el encargo de parte de su tío, Jaime Yoshiyama.

"Estando en su domicilio (de Jaime Yoshiyama), me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo que no deseaban aparecer públicamente", fue parte del testimonio que leyó José Domingo Pérez.

Keiko Fujimori cumple una prisión preventiva de 36 meses como parte del proceso de investigación que la sindica como líder de una organización criminal dentro de Fuerza Popular. El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían lavado activos a partir de aportes ilegales de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Fuerza 2011.