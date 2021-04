Ayer, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, dijo -en entrevista con Exitosa- que tiene el respaldo de los empresarios y que no la ven “con miedo y preocupación”. A esta conclusión llegó tras sostener reuniones con ADEX y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para presentarles sus principales propuestas para reactivar la economía.

“Los empresarios han coincidido con nuestras propuestas. Veo que hay una demanda de cambio del sector empresarial, pues quieren un Estado firme y sin corrupción”, comentó en Exitosa.

Sobre el particular, el presidente de la SNI, Ricardo Márquez -en dialogo con Gestión- dijo que “no es correcto” que su gremio apoye a la candidata de Juntos por el Perú o alguna candidatura en particular.

Por el contrario, explicó que desde la SNI se organizó una serie de encuentros con los candidatos presidenciales para escuchar sus propuestas de reactivación económica, en la que también participaron cerca de 25 empresarios de diversos sectores. Así -como parte de estas reuniones- se escuchó a Juntos por el Perú, pero ello no implica un apoyo o respaldo en particular.

“Incluso les dije en la reunión (a Juntos por el Perú) que si no se desligaban de Venezuela ningún empresario así sea chico o grande va a invertir en el Perú. Eso es así, porque nadie va aguantar esa relación, pero no dije nada de la parte sectorial. No es correcto decir que los apoyo o que tienen el apoyo de los empresarios, por el contrario, en la SNI nadie hace proselitismo político por ningún partido político ”, comentó.

Agregó que además de Juntos por el Perú se ha escuchado a Podemos, Renovación Popular, Avanza País, Victoria Nacional, entre otros.

“Hemos estado con todos los partidos políticos, pero ello no implica un respaldo en particular. No lo puedo hacer, hemos dialogado con 10 candidatos, por lo que pasamos horas conversando, pero eso no quiere decir que hay apoyo. No se puede manipular así las cosas”, remarcó.