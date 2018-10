El candidato a la alcaldía de Lima de Perú Libertario, Ricardo Belmont Cassinelli, minimizó el triunfo de Jorge Muñoz en las Elecciones 2018 y aseguró que la victoria del candidato de Acción Popular es un "fraude".

"Hemos sido testigos de uno de los más grandes fraudes en la historia política del país. La televisión mostraba apenas a 200 personas celebrando el triunfo de un alcalde que nadie conoce", expresó.

Durante una transmisión en su cuenta en Facebook, Belmont Cassinelli dijo que hace unos días advirtió que ya se estaba preparando todo para dar como ganador a Jorge Muñoz o a Daniel Urresti, de Podemos Perú.

"El poder fáctico nos ganó y nos ganó por goleada. No creyeron en nadie, no respetaron las reglas mínimas del periodismo. No existió la decencia y el respeto. Pierdo esta elección con una sensación realmente extraordinaria", indicó.

En ese sentido, Ricardo Belmont insistió en que Acción Popular "se enloda en una de las más grandes trampas en la historia política y mediática del país". No obstante, precisó que estos comicios son "un ensayo" para los comicios del 2021.

"Algunos canales estaban planeando un robo sin precedentes en la historia del país. Nos han robado la elección", dijo al asegurar que le "robaron la elección" y que las actas de votación "estaban hechas y fabricadas". "Todo estaba montado", agregó.