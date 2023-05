El pasado viernes, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en la ciudad de Tarapoto a Cirilo Torres Pinchi, sobre quien pesa una requisitoria por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

El detenido, quien es padre de la congresista Rosio Torres, estaba prófugo de la justicia por 20 años y no había rastro de su paradero.

Entre matorrales y plantas de eucalipto, Torres de 75 años, fue capturado acompañado de su esposa. Ambos fueron sorprendidos en una banca con las luces apagadas y linternas a la mano. Este lugar que parece ser una chacra se convertía en el último escondite de Torres Pinchi en la selva de Tarapoto.

“Es una persecución política, estoy perseguido políticamente (...) por la policía”, indicó Torres Pinchi tras su detención.

Mientras esto ocurría, su hija, investigada por supuestos recortes de sueldo a trabajadores, terminaba de sesionar en el pleno del legislativo.

“No he defraudado, ya demostré en primera instancia (...) es una persecución política. Yo he demostrado que los detenidos y presos cambiaron su manifestación con otro fiscal que les aceptó. Yo no voy a pagar cárcel de ladrones porque yo no he cometido ningún acto ilícito en mis funciones, y listo”, aseveró el padre de la legisladora.

En 1999, Cirilo Torres Pinchi, entonces director regional de educación en Loreto, fue acusado de desviar S/ 15 millones en perjuicio del Estado. Sus coimputados dijeron que Torres usó parte de ese dinero para financiar la campaña al congreso de su esposa, Neri Salinas. Su hija Rosio con 25 años parecía estar destinada a tomar la sucesión del poder en la familia.

La historia de la compra de una propiedad

Desde entonces el patriarca, Cirilo Torres, estaba corrido de la justicia, pero no parecía vivir en la clandestinidad.

Tony Spiridigliozzi es un ciudadano italiano afincado en Tarapoto desde hace 15 años. Desde aquí el italiano maneja una empresa dedicada a la venta de lotes de tierra en una zona llamada “El triunfo”, ubicada en el distrito de banda de Shilcayo en Tarapoto.

Cuarto Poder reveló que, en noviembre de 2020, Tony Spiridigliozzi hizo negocios con los padres de la congresista Torres. La pareja se entusiasmó con un lote ubicado en pleno monte y alejado del bullicio de la ciudad. Entonces, adquirió un predio por S/ 5 mil para pagar en cuotas.

Cirilo Torres era prófugo de la justicia, pero se daba el lujo de comprar propiedades junto a su esposa.

El empresario contó que hizo tratos con la esposa de Cirilo Torres, quien recién se apareció en la notaría para firmar los papeles.

Cuarto Poder accedió a unas imágenes del pasado martes 21 de marzo. A las 10:00 a.m., Cirilo Torres y su esposa, la excongresista Neri Salinas llegan a la notaría Rodríguez Ríos, ubicada en la calle cabo Leveau, en Tarapoto. Torres viste pantalones jeans, camisa azul y una gorra del mismo color. Su esposa, jeans azules, blusa floreada y lentes oscuros.

Un especialista de la notaría se acerca a ellos. Parece que están a punto de cumplir un sueño, adquirir legalmente un predio que por años ha servido de escondite para el padre de la congresista Rosio Torres.

A las 10:13 a.m., el italiano también aparece en busca de firmar la minuta de compraventa. Cirilo Torres hace un gesto como si estuviera hablando de dinero.

“El 3 de noviembre del 2020 firmamos la minuta, hicieron la compra de este lote y pagaron mensual hasta la inscripción de la minuta”, dijo el empresario tras precisar que la pareja de esposos ya son dueños del lote.

Otra cámara que apunta desde lo alto capta el preciso momento en que Cirilo Torres valida su huella digital para confirmar su identidad en la notaría. Acto seguido firma la minuta de compraventa. Nadie parecía sospechar que, el padre de la congresista Rosio Torres, estaba en la lista de los más buscados de la policía. A un paso de adquirir una nueva propiedad mientras que jueces de Loreto increíblemente lo esperan hace 20 años.

“No estaba escondido, estaba de tránsito (...) no, es una cabaña de un familiar. De un familiar nomás, no es mío”, dijo Cirilo Torres.

Para concretar la compra del predio que Torres niega como suyo, además tuvo que pasar por una evaluación psicológica. La colegiada Nancy Gatica Herrera dejó constancia de que Cirilo Torres Pinchi, de 75 años, evidencia un perfil psicológico normal promedio.

Ese día, y al término de las diligencias, salió a la calle como si nada. A seguir disfrutando de su libertad, siempre resguardado por su esposa y su hija, la parlamentaria Torres.

¿Cómo se produjo la captura del padre de Rosio Torres?

Desde la Policía indicaron que una persona de este mismo sector (Banda de Shilcayo) decidió delatar el escondite de Cirilo Torres, lo que permitió su detención.

“Tuvimos una información reservada y anónima de un sujeto que estaba en el sector Ventanilla, en el Triunfo, que tenía requisitoria y que estaba en el programa de recompensas de lo más buscados. Por eso se montó un operativo y estando allá se visualizaron algunas linternas y se procedió a ingresar al domicilio y se logró la intervención de Cirilo Torres Pinchi, el cual tiene una requisitoria vigente solicitada por el juzgado de Iquitos, Maynas, en Loreto, con oficio del 25 de enero del presente año”, señaló el comandante Guzmán.

“¿Por qué Cuarto Poder viene hasta mi persona?, ¿por qué no le han metido cámara a (Alejandro) Toledo?, ¿por qué no le meten cámara a Pedro Castillo?. Esto es una cortina de humo”, se quejó Cirilo Torres.

En Lima, al borde de la media noche, la congresista Torres Salinas, en medio de la sesión del Pleno, se enteraba de la captura de su padre. Aunque para ella la orden de requisitoria nunca valió nada.

“Claro que mi padre es inocente para mí y va a seguir siendo así hasta el día que yo me muera”, señaló la legisladora a Cuarto Poder.

