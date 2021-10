El legislador Guido Bellido (Perú Libre) adelantó que los restos de su colega fallecido Fernando Herrera Mamani serán trasladados a Tacna, región que lo eligió como representante en el Congreso de la República.

“Lo que se prevé es que se va a trasladar a Tacna (los restos de Fernando Herrera). Se está previendo eso para nuestro hermano”, manifestó Guido Bellido a su salida del domicilio donde residía el parlamentario fallecido.

“Él vive acá. Exactamente no sabemos qué pasó. (Hubo una queja porque lamentablemente) estaban demorando con el levantamiento del cadáver desde las 4:00 p.m., imagínate, no puede ser eso. Es muy lamentable que tantas horas demoren en atender y levantar un cadáver”, afirmó Bellido Ugarte desde el local de Transportes Céspedes Cargo E.I.R.L., ubicado en la cuadra 7 del jirón Alexander Von Humboldt en La Victoria.

“Están en estos momentos haciendo todos los procedimientos del levantamiento del cadáver, ahí están todos los compañeros congresistas de la bancada (de Perú Libre), hemos venido para estar estos últimos momentos con los familiares que están adentro”, manifestó.

Asimismo, Guido Bellido afirmó desconocer si Fernando Herrera sufrió del COVID-19 y estuvo internado en la Villa Panamericana, tal como indicó Álex Paredes, también congresista oficialista.

“La verdad no (sé si se contagió). Como saben recién me estoy integrando a la bancada y no podría dar mayor precisión, hablar más allá”, sostuvo el ex primer ministro.

Álex Paredes, congresista de Perú Libre, confirmó lo mencionado por Guido Bellido respecto al traslado hacia Tacna y aseveró que este martes 26 se realizará una misa con cuerpo presente para luego realizar un homenaje en el Legislativo.

“Se anunció que a las 9 a.m. habrá una misa de cuerpo presente, luego un homenaje en el Salón de los Pasos Perdidos y finalmente el cuerpo de Fernando Herrera será trasladado a Tacna”, dijo Alex Paredes en entrevista con Exitosa.

El fallecimiento de Fernando Herrera, a causa de un paro cardiorrespiratorio, se suscitó este lunes 25 cuando la representación nacional debatía la política general del gobierno presentada por la primera ministra, Mirtha Vásquez. Tras confirmar la pérdida del parlamentario, la Junta de Portavoces acordó reprogramar la sesión del voto de confianza para el jueves 4 de noviembre a las 9:00 a.m..