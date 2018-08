Reportan documentos desaparecidos en Corte Superior de Justicia del Callao

La nueva presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao , Flor Guerrero Roldán, detalló que tras 20 días han encontrado "desorden y caos" en esta corte luego de la renuncia y posterior detención de Walter Ríos .

La magistrada indicó que, además de documentación administrativa, no han podido encontrar registros importante como el ingreso de personas que visitaban el despacho del presidente de la Corte Superior del Callao durante la gestión de Walter Ríos.

"No existe ningún orden en cuestión de documentación, a nivel de presidencia y administrativo. Uno abre un cuaderno de ingreso de personas que va a visitar al presidente y eso no hay. Se ha pedido y no existe. No se sabe quiénes estuvieron con el anterior presidente", señaló Flor Guerrero en conferencia de prensa.

Las investigaciones que se han llevado a cabo en la Corte Superior de Justicia delCallao no han podido determinar hasta el momento si es que estos documentos faltantes fueron extraídos de manera irregular o si no se llevó a cabo un registro.

"La obtención de información se complica porque no hay orden y, en algunos casos, hay documentos desaparecidos. Estamos estableciendo si lo que no hemos encontrado es porque nunca ha existido o si es que ha existido y se lo han llevado", señaló, a su turno, Héctor Lama, presidente de la Comisión de Evaluación de la Gestión Administrativa de la Corte Superior delCallao .

Pese a estos obstáculos, Lama aseguró que han procedido a entregar toda la documentación y registros que han podido encontrar al Poder Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ministerio Público y demás autoridades que investigan la gestión de Walter Ríos.

En la conferencia de prensa anunciaron los avances que logró la nueva gestión de esta corte del Callao, incluyendo la separación de trabajadores de confianza que estuvieron implicados en la red de negociados que habría sido encabezada por Walter Ríos.

También confirmaron la puesta en funcionamiento de una comisión que se encargará de llevar a cabo un concurso público para el nombramiento de jueces supernumerarios, luego de la separación de todos los magistrados que habían sido designados "a dedo" por la gestión de Walter Ríos.