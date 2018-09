Renzo Reggiardo descarta algún tipo de cercanía con Ricardo Belmont

El candidato de Perú Patria Segura para la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo, negó que haya algún tipo de cercanía o coordinación política con Ricardo Belmont, el otro postulante a la Municipalidad de Lima que no acudirá al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Ninguna cercanía (con Ricardo Belmont). No tengo ningún tipo de comunicación. Con Ricardo hubo algunas conversaciones en la campaña (del 2016) como hubo casi en todas las agrupaciones políticas, como el Apra con el PPC (...) El señor PPK con una serie de aliados. Nosotros estuvimos en conversaciones, pero no se concretó nada. Eso no significa que haya ningún tipo de vínculo con nadie", aseguró Reggiardo en declaraciones a América TV.

El candidato a la alcaldía respondió así ante las críticas en su contra por buscar debatir con Ricardo Belmont sin respetar los eventos oficiales organizados por el JNE por una presunta cercanía política entre ambos.

"Se me trata de bajar la llanta con informaciones que no son ciertas o no son verdaderas", añadió Reggiardo con relación a la difusión de una entrevista que él brindó junto a Ricardo Belmont en el 2016 en la cual este último le expresó su respaldo como candidato en las elecciones presidenciales de ese año.

Pese a que descartó cualquier tipo de comunicación directa con Ricardo Belmont, Renzo Reggiardo sí confirmó que los equipos de campaña de ambos ya tuvieron una primera aproximación para organizar el debate entre ambos, que sería este domingo 30 de setiembre.

"Los equipos se han puesto de acuerdo. Entiendo que ayer hubo una primera aproximación, hubo conversaciones. Probablemente en el transcurso de hoy se consolide una reunión", detalló Reggiardo, quien precisó que todavía no había nada confirmado.

En la misma entrevista, el postulante al sillón municipal reiteró que no se arrepiente de su decisión de no haber ido al debate organizado por el JNE que lo hubiera hecho encarara a otros nueve candidatos como él a la Municipalidad de Lima.

"Haría 100 veces lo mismo. No me puedo sentar, darme la mano y poner una buena cara con quien me ha difamado [...] Así soy yo. Si es un tema electoral que me puede perjudicar, lo acepto", concluyó Renzo Reggiardo.