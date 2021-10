El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que su bancada se reunirá este lunes 18 de octubre para evaluar la decisión del Gobierno de nombrar al operador de Vladimir Cerrón, Richard Rojas, como embajador en Venezuela.

En diálogo con Canal N, el legislador indicó que en la cita “se tomarán decisiones” sobre el tema, luego de que la Cancillería informara en Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro aceptó la propuesta de Rojas García.

Al respecto, Montoya cuestionó que el Gobierno haya decidido restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a que la situación política en ese país no haya variado en los últimos meses.

“En lo particular no estoy de acuerdo con ese restablecimiento, no ha variado para nada la situación política en Venezuela como para que haya un cambio en la política exterior del país. Es un asunto muy serio, bueno la política exterior la maneja el presidente a través de la Cancillería, pero no han debido hacerlo”, sentenció.

Como se recuerda, la aceptación de Richard Rojas como nuevo embajador del Perú en Venezuela se dio luego de que Panamá no aceptara al operador de Vladimir Cerrón como representante diplomático.

Según el protocolo diplomático de la República de Panamá, este país se tarda 30 días en dar su beneplácito a los embajadores propuestos por otros estados. Una vez cumplido dicho plazo, la falta de respuesta se interpreta como rechazo.

Richard Rojas ha sido incluido por la fiscalía como investigado en el caso de lavado de activos por presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de Perú Libre. Según el Ministerio Público, este habría colaborado “en la ejecución de actos de transferencias y ocultamiento del dinero”.

En agosto pasado, el diario El Comercio reveló que Vladimir Cerrón intentó retirar S/ 376.930 de una cuenta de ahorros a través de un cheque de gerencia a nombre de Rojas García.