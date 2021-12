El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su agrupación no apoyará si se presenta próximamente una eventual moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pues consideró que se necesita esperar los resultados de las indagaciones fiscales para “analizar políticamente”.

“Cuando tengamos las cosas claras, que no va a ser en pocos días porque la investigación fiscal va a demorar seguramente, vamos a tener las cosas claras para tener un análisis político de los resultados (...) Vamos a generar inestabilidad en el país si seguimos hablando de la vacancia de manera irresponsable”, sostuvo Montoya Manrique en diálogo con Exitosa.

Para el legislador, presentar un recurso de destitución contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, no debe ocurrir “de un día para otro” o por “un capricho”.

“Mi posición sobre la vacancia es clara. Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre una vacancia en el corto plazo, me refiero a esta semana que viene. O sea, ha habido demasiado ruido político y demasiada información que viene apareciendo día a día. Hay que tener un análisis completo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Eso no se puede hacer de un día para otro por un capricho o por la disposición de alguien de afuera”, enfatizó.

“Eso tiene que hacerse de forma racional. Nosotros no vamos a apoyar ninguna vacancia en estos próximos días, de ninguna manera”, agregó.

El pasado 7 de diciembre, el pleno del Congreso rechazó por mayoría admitir la moción de vacancia promovida por Patricia Chirinos (Avanza País). Ante ello, Jorge Montoya apuntó la importancia de no actuar por “pasión”, pues habrían “errores que son irreversibles” para el Perú.

“No podemos jugar con este tema. Tenemos que ser serios y responsables. No nos podemos llevar por la pasión, sino cometemos errores que son irreversibles para el país. Debemos esperar que se resuelvan las investigaciones, acumular los datos que hay, verificar si realmente es una coincidencia o forma parte de un complot de estas personas para tener facilidades en las licitaciones”, reflexionó el parlamentario.