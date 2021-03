El jefe del plan económico de Renovación Popular, Eloy Durán, dio su opinión sobre las cuarentenas que se han establecido en el mundo para mitigar los contagios de COVID-19.

Según explicó a RPP, el partido liderado por Rafael López Aliaga se opone a estas medidas porque los protocolos de bioseguridad no se vienen aplicando. “El problema no es el confinamiento, sino que no se adoptan protocolos y son de escaso cumplimiento a las normas”, manifestó.

Además resaltó que Renovación Popular apostará por acelerar los contratos con otros países para la llegada de vacunas. “Salud y economía. En muy corto plazo hay que recuperar ambos y luego continuar con otras medidas como buen manejo de las vacunas y los protocolos. Hay que hacer de todo para apurar los contratos con las negociaciones”, indicó.

Asimismo, destacó que uno de los planes para reactivar la economía desde Renovación Popular es aumentar la producción desde el sector minero. “No hay mejor momento para impulsar la minería que este”, expresó.

Sin embargo, al preguntársele sobre cómo se trabajará en la Amazonía del Perú, reconoció que Renovación Popular aún no tiene plan para esta zona del país.