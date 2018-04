Relación de la Unión Europea con Perú está "en sus mejores momentos"

La relación de la Unión Europea (UE) con Perú está atravesando "sus mejores momentos", con una agenda bilateral en la que "no hay ningún tema malo" y que se está reforzando gracias al éxito del Tratado de Libre Comercio en vigor entre ambos desde hace cinco años.

Así se explicó hoy en declaraciones a Efe la embajadora Edita Hrdá, directora ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, tras participar en Lima en la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales Perú-Unión Europea.

Hrdá se reunió con altos funcionarios de la cancillería peruana para analizar la agenda tanto en el ámbito bilateral, como en el regional y global, una multitud de temas en donde no existe ningún conflicto a resolver y que no se ha visto dañada en modo alguno tras el cambio de gobierno en el país andino con la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción presidencial de Martín Vizcarra.

"Estas consultas se planearon hace como dos meses y en la decisión de llevarlas a cabo no cambiamos la fecha ni nada, porque las relaciones con el Perú son muy estables. Perú es un socio importante de la UE en América Latina", afirmó la diplomática checa.

En el encuentro se trataron temas tan diversos como los avances en temas de derechos humanos, lucha contra la droga, cambio climático y medio ambiente, integración, o las pequeñas y medianas empresas y la relación económico-comercial.

"Precisamente uno de los temas que hemos reintroducido (en el diálogo bilateral) son las actividades de las Pymes. Nos pareció muy importante volver a encontrarnos y hablar sobre esos temas, porque como sabemos la base de nuestras economías se basa en ese tipo de actividades", afirmó Hrdá.

En ese sentido, apuntó que la reunión sirvió para constatar el tratado comercial bilateral Perú-UE ha permitido ver que "las actividades de esas empresas están subiendo".

"Esas empresas están subiendo, están involucradas y eso se nota en el crecimiento del intercambio comercial", añadió.

Hrdá apuntó además que este fortalecimiento de la relación con Perú no se está produciendo por la existencia de alguna "confrontación" o competencia con otros países, como pudieran ser los EE.UU., embarcado cada vez más en una espiral proteccionista.

"No podemos hablar sobre este tipo de relación como fruto de una confrontación. Todas las relaciones tienen ventajas y desventajas, hay momentos positivos y otros no. Y para la UE la relación con Perú es muy estable, y se está desarrollando. Si hay alguna coyuntura en este momento favorable, ambas partes quieren aprovecharla, pero no creo que sea en contra de otras relaciones", afirmó.

Hrdá indicó que como desafíos a afrontar en el futuro en la relación bilateral queda la "cooperación", ya que "Perú alcanzó el estatus de país desarrollado" y por eso ya no recibirá la ayuda de la UE que recibía antes.

"Pero es un buen socio, y ya podemos empezar a cooperar en cooperación Sur-Sur, la cooperación triangular, usando experiencias conjuntas de peruanos y europeos, ya sea en el Caribe, América Latina o Asia", dijo.

En ese sentido la funcionaria europea descartó que Perú pueda volver a recibir fondos o programas destinados a países en vías de desarrollo, porque "está donde está".

"La UE puede ayudar, y hay programas que sin duda podrá aprovechar que ofrece la UE, pero son otros programas, que son horizontales, regionales, no son programas de ayuda al desarrollo", culminó.