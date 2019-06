Comisión de Constitución aprueba proyecto de ley que fija cuota mínima de militantes para inscripción de partidos

La Comisión de Constitución aprobó, por mayoría, este jueves diversas modificaciones a la Ley de inscripción de organizaciones políticas, como parte del debate del segundo proyecto de reforma política vinculado a la cuestión de confianza por el Ejecutivo.

El grupo de trabajo presidido por Rosa Bartra (Fuerza Popular) propuso en su dictamen variar el número mínimo de militantes propuesto por el Gobierno del 0.075% a 0.1% del último padrón electoral para que una organización política pueda ser inscrita. Esta decisión se produjo con 12 votos a favor y cinco abstenciones.

Durante el debate, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) se mostró en contra de que se pida como requisito firmas de adherentes para la inscripción de los partidos políticos y dijo estar a favor del criterio de que se pida un determinado número de militantes, como lo propone la iniciativa del Ejecutivo.

"Lo que nos parece es que el planteamiento del 0.075% es un planteamiento racional porque nos está hablando de la existencia de organizaciones con un un número de militantes incluso mayor al hoy vigente", señaló. Sin embargo, este porcentaje finalmente fue elevado a 0.1%.

"El criterio de firmas o adherentes a través de firmas, es un criterio que no ha permitido saber si es que las organizaciones son sólidas o no. Algunas sí lo son, otras no. Sobre el criterio de firmas no es un criterio que nos permita saber si es que esto realmente permite validar una organización", detalló.

En esa misma línea se manifestó el vocero alterno de Alianza para el Progreso, Luis Iberico, quien consideró que si bien el requisito de un número mínimo de militantes no va a desaparecer los partidos cascarón, "va a mejorar las cosas".

"Estamos de acuerdo con que los partidos se constituyan por afiliados. No tenemos ningún inconveniente, a pesar de que muchos de aquí hemos trabajado en buscar firmar de adherentes por todas partes", indicó.

"¿El que sean afiliados, va a significar que van a desaparecer los partidos cascarón? No lo creemos, va a estar mejor, sí, pero no va a ser ninguna garantía porque así como hasta habían empresas para dar el servicio de recojo de firmas de adherentes, no dudo que va a pasar lo mismo para militantes", aseguró.

Por su parte, el vocero titular de la Célula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder, se mostró a favor de que se pida militancia en los partidos políticos y sugirió que se pida como mínimo una militancia de 0.2%.

"Creo es que aquí se tiene que establecer que el requisito debe ser de constitución de los partidos políticos, no debe haber requisitos adicionales más que la publicación de los partidos ya inscritos y que hacen renovación de autoridades. La militancia en lugar de 0.075% debería ser 0.2%", manifestó.

Asimismo, se aprobó por 17 votos a favor y una abstención el requerimiento de constitución de comités partidarios en cada una de las regiones del país para que un partido político pueda ser inscrito.

Cabe destacar que en la votación Rosa Bartra planteó incluir una requerimiento de adherentes para la inscripción de partidos de 4% a 1%, pese a que el Ejecutivo planteaba prescindir de esta figura. La legisladora explicó que estas no serían en base a firmas, sino a registros biométricos digitales.

No obstante esta idea fue rechazada por la mayoría de la Comisión de Constitución con 9 votos en contra y 7 a favor.

Al concluir la sesión, la presidenta del grupo de trabajo indicó que posteriormente se debatirá respecto a la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas.