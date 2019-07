Reforma sobre inmunidad parlamentaria aprobada por Congreso no será sometida a referéndum

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, explicó que la reforma sobre inmunidad parlamentaria -aprobada esta semana por el Congreso y criticada por el presidente Martín Vizcarra en su Mensaje a la Nación- no será sometida en el referéndum, que estima se lleve a cabo la última semana de noviembre o primera semana de diciembre.

Lo que será sometido a consulta popular es el adelanto de elecciones para el 2020, anunciado hoy por el jefe de Estado.

En 'Cuarto Poder', explicó que varios de los proyectos de reforma política enviados por el Ejecutivo al Congreso han sido aprobados con "graves debilidades", pero podrían seguir su curso regular desde el Congreso hacia el Ejecutivo.

"Muchas de ellas tienen graves debilidades. No [se ha planteado someterla a referéndum], lo que ha hecho es observarla como argumentación para la determinación de lo que se ha tomado [adelantar elecciones]", expresó.

"La propuesta (de adelanto de elecciones) debe regularizarse en estos días. Presentada al parlamento, esperemos que sea aprobada a fines de setiembre. La norma establece que entre la convocatoria y al referéndum mismo debe mediar un plazo de 60 días. Con lo cual, se estima que el referéndum se realizará la última semana de noviembre o los primeros días de diciembre", comentó

El ministro dijo que -siguiendo estos plazos- la elecciones generales deberían llevarse a cabo el segundo domingo de abril. "

¿Aráoz sabía del adelanto de elecciones?

Zeballos aseguró que los miembros del Gabinete sí tenían conocimiento del anuncio del presidente Vizcarra, referido al adelanto de elecciones e incluso fue aprobado por el Consejo de Ministros en la sesión del miércoles 24 de julio.

En cambio -precisó- que la primera vicepresidenta Mercedes Aráoz desconocía de ello, dado que no participa del Consejo de Ministros.

" No participa del Consejo de Ministros (Mercedes Aráoz) por lo que obviamente no tiene conocimiento de lo que se ha dilucidado o debatido ayer. Desconozco si conocía o no conocía", comentó en Cuarto Poder.

Igualmente precisó la renuncia "era una posibilidad" pese a que no se consultó con Mercedes Aráoz. "Son posibilidades que están enmarcadas constitucionalmente, el artículo 115 de la Constitución lo dice. Se evalúa las opciones, pero las comunicaciones directas lo hace el jefe de Estado.", comentó.