El pasado 10 de octubre el presidente Martín Vizcarra oficializó la convocatoria a referéndum que se realizará el próximo domingo 9 de diciembre , para las cuatro reformas que presentó el Ejecutivo al Congreso de la República.

El decreto supremo Nº 101-2018-PCM fue publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano con la firma del presidente Vizacarra, el primer ministro, César Villanueva, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el canciller Néstor Popolizio. Esta resolución suprema señala que la consulta popular está reconocida por la Constitución y se encuentra establecida por una sentencia del Tribunal Constitucional en 1996.

¿QUÉ ES UN REFERÉNDUM?



El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana por el que se le consulta a la población su opinión acerca de temas considerados de especial importancia para el desarrollo y progreso de un país.



Un referéndum suele promoverse cuando se considera que el sistema político e institucional no está preparado para tomar una decisión sobre un tema urgente y que influye de manera directa en la vida de la población. El referéndum está reconocido como derecho ciudadano en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú.

Tipos de referéndum



Existen diferentes criterios para clasificar un referéndum. Entre ellos están los siguientes:



1. Por el tema que se consulta



- Constitucional: cuando se consulta sobre temas relacionados con la Constitución Política del país, desde la aprobación de una reforma constitucional hasta la creación de una nueva Constitución.

- Legislativo: cuando se pide opinión sobre la creación o modificación de leyes o normas del mismo nivel.

Revocatorio: por el cual una población puede cesar de sus funciones a una autoridad.



2. Por su peso jurídico



- Vinculante: el resultado determina la creación o eliminación de una norma jurídica.

- Consultivo: sus efectos son más que todo políticos, ya que conocer lo que opina la ciudadanía no definirá pero si influirá en la decisión que se tome frente al tema consultado.



3. Por el momento en que se realiza



- Sucesivo: cuando se consulta sobre una norma jurídica ya creada.

- Previo: cuando se consultan algunos temas para guiar la creación de la norma.



4. Por su origen



- Institucional: cuando es convocado por una autoridad.

- Popular: cuando es convocado por representantes de la sociedad organizada (sindicatos, gremios, asociaciones, entre otros).



5. Por su área de influencia



Los referéndums nacionales son los más comunes. Pero también existen países en los que sus estados, regiones o municipios realizan esta consulta sobre sus propias normas de manera autónoma.



¿Cuándo será el referéndum 2018? El referéndum para aprobar las cuatro reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo al Congreso de la República se realizará el domingo 9 de diciembre a nivel nacional. Ese mismo día, en 15 regiones, se realizará la segunda vuelta de las elecciones regionales.

¿CUÁLES SON LAS PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM 2018 EN EL PERÚ?



Estas son las preguntas elaboradas por el Ejecutivo para el referéndum:



1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?



2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?



3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?



4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?



Estos son los cuatro proyectos de reforma constitucional anunciados durante el mensaje a la Nación del 28 de julio de 2018, y que se encuentran en el Proyecto de Ley N° 3185/2018-PE:



1. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura



El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el órgano autónomo que elige, ratifica y destituye a los jueces y fiscales en Perú. Luego de exponerse varios casos de corrupción, se propuso y aprobó cambiar nuestro sistema de justicia para contar con mejores jueces y fiscales con la creación de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ).



Esta seguirá nombrando a los jueces y fiscales, pero estos cargos se darán por concurso público de méritos y evaluación personal. Los siete miembros del JNJ también serán seleccionados por concurso público de méritos y solo serán parte de la junta por cinco años sin reelección.

2. Financiamientos transparentes a los partidos políticos



El presidente propone prohibir a las organizaciones políticas recibir aportes anónimos, de origen ilícito o de personas condenadas por ciertos delitos, además de obligarlas a rendir cuentas durante y fuera de sus campañas electorales. De esta manera, se evitan los aportes ilegales y se asegura la transparencia en el financiamiento de los partidos.



Para esto, pide que se modifique el artículo 35 de la Constitución para establecer que "los aportes no declarados se presumen de fuente prohibida”.



3. No a la reelección de congresistas



La propuesta consiste en prohibir la reelección inmediata de congresistas para un nuevo periodo parlamentario. Esta se basa en que actualmente, no se pueden reelegir al presidente, gobernadores regionales ni alcaldes, pero sí a los congresistas, cuando la elección de todos es de igual forma: voto popular.



4. Bicameralidad



Se busca un cambio parcial en la Constitución Política, con la implementación de un modelo bicameral (es decir, formado por dos cámaras de representantes) en el Congreso de la República, conformado por una cámara de diputados y una cámara de senadores.



Contarán con el mismo número de congresistas, pero distribuidos en dos grupos: uno de 30 senadores, que aprueben el presupuesto y designen a funcionarios de alto rango; y el otro grupo de 100 diputados, que inicie investigaciones. Además, ambas tendrían la facultad de presentar proyectos de ley, pero es el Senado el que deberá aprobarlos. Asimismo, esta propuesta busca fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones, solicitando una cantidad equitativa en las listas de candidatos.

Finalmente, entre otras reformas, indica que, para la elección de los parlamentarios, el territorio nacional se dividirá en macrodistritos electorales para la elección de senadores y en microdistritos para la elección de diputados.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE SUFRAGIO PARA EL REFERÉNDUM 2018?



De acuerdo a lo aprobado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cédulas de sufragio tanto de votación manual, como electrónica estarán encabezadas por el título: "Referéndum Nacional 2018".



Ficha técnica de la cédula manual



- La cédula de sufragio mide 21 c.m. de ancho por 26 c.m. de largo.

- En el anverso presenta un código de barras impreso en color negro en la esquina superior derecha, y debajo de este, centrado en dos líneas.

- Se considera un diseño que contempla 04 filas.

- Se muestra el texto centrado en dos líneas: "MARQUE CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL RECUADRO DEL SI O DEL NO", en letras de color negro.



Cédula de sufragio manual. (Fuente: Difusión) Cédula de sufragio manual. (Fuente: Difusión)

Para el voto virtual aparecerán cuatro formatos que contienen una pregunta. Además de las respuestas "sí", "no", "voto nulo" y "voto blanco".

Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión) Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión)

Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión) Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión)

Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión) Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión)

Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión) Cédula de sufragio electrónica. (Fuente: Difusión)

¿QUIÉNES VOTARÁN EN EL REFERÉNDUM 2018?



La ONPE informó que un total de 24 millones 381 mil 414 de ciudadanos votarían en el Referéndum 2018, el próximo 09 de diciembre. Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de una resolución jefatural que se publicó el 18 de octubre en el diario oficial “El Peruano”, establece que el padrón electoral para el referéndum incluirá a los electores que participaron en el sufragio del 7 de octubre, a los peruanos residentes en el extranjero y a los menores que cumplan 18 años hasta la fecha del referéndum.



Asimismo, Reniec precisó que el padrón electoral se dividirá así:



- 23’374.975 ciudadanos que votaron el 7 de octubre.

- 91.007 peruanos que cumplirán 18 años hasta el 9 de diciembre dentro del territorio nacional.

- 1.048 jóvenes que cumplirán la mayoría de edad hasta el 9 de diciembre en el extranjero.

- 906.791 compatriotas que residen en el extranjero y tienen más de 18 años.



¿DÓNDE VOTAR EN EL REFERÉNDUM 2018?



Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE, informó que los locales de votación para el referéndum 2018 serán los mismos que fueron designados para las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 7 de octubre.



Además, según datos de la ONPE, en esta jornada electoral se dispondrá de más de 5 mil 398 locales de votación, donde serían habilitadas 84 mil 845 mesas de sufragio.

En el referéndum del próximo 9 de diciembre se volverá a utilizar el sistema de voto electrónico presencial (VEP), que funcionó en 39 distritos en las últimas elecciones. Con esta modalidad sufragarán 1’733.797 personas.

En el caso del extranjero, se instalarán 234 locales de votación y 3.183 mesas de sufragio para que los peruanos puedan emitir su voto desde el exterior.



¿CÓMO SÉ SI SOY MIEMBRO DE MESA EN EL REFERÉNDUM 2018?

La ONPE confirmó que los ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa en las pasadas elecciones del 7 de octubre, volverán a cumplir esta función durante el Referéndum y la Segunda Elección Regional que se llevará a cabo el 9 de diciembre a nivel nacional.

¿CUÁL ES LA MULTA POR NO VOTAR EN EL REFERÉNDUM 2018 Y POR NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?



En caso de no participar en el referéndum 2018 deberá pagar una multa por no votar , según la clasificación del distrito donde vive.

Esta son las escalas establecidas:



- Distrito no pobre: S/83

- Distrito pobre no extremo: S/41.50

- Distrito pobre extremo: S/20.75



Si fue sorteado miembro de mesa (titular o suplente), su deber es acudir a la instalación de su mesa, de lo contrario deberá pagar una multa que asciende a S/.207.50.



Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas (una por omiso a instalación de mesa y la otra por omiso al sufragio), es decir, pagará S/.207.50 más la multa según la clasificación de tu distrito.