El exvicepresidente y dirigente de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, aseguró que renunció a su precandidatura para las elecciones presidenciales del 2021 porque hay mucha desunión dentro de su partido político y dijo esperar que su gesto sirva como reflexión para el resto de militantes para dejar de lado los enfrentamientos.

“Tenemos que trabajar para unificar voluntades y uno no puede estar dedicándose a algo que no hace. En Acción Popular lamentablemente hay mucha desunión y yo he querido tener la decisión, que no ha sido fácil, porque yo amo a mi país, amo a mi partido y me preparé muchísimo [...] Pienso que hay que unificar y por eso he tomado esa decisión”, declaró ante la prensa esta mañana.

Diez Canseco confirmó este miércoles 14 de octubre que declinaba de su intención de ser precandidato dentro de Acción Popular, asegurando que busca ser un ejemplo de unidad y desprendimiento.

“Ojalá esto haga reflexionar en lo que sea y a quien sea, porque el Perú no puede seguir tan desunido como está, tan enfrentando cuando tenemos que resolver problemas tan graves”, reafirmó.

El exvicrepresidente evitó expresar algún tipo de respaldo hacia algún posible precandidato dentro de Acción Popular.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de apoyar a Yonhy Lescano, Alfredo Barnechea o Víctor Andrés García Belaunde, solo comentó que su voto será a favor de quien represente los principios del expresidente Fernando Belaunde.

“[¿Cuántos precandidatos tendrá Acción Popular?] Espero que exista en esta horas reflexión para mis querido correligionarios. Ojalá que hoy tengamos en Acción Popular muy pocos candidatos. Por eso me he puesto de costado, pero invocando a la unidad, porque es la unidad la que requiere el país [...] No creo que haya un candidato único pero podrían haber dos tendencias y que gane lo que decida la militancia”, manifestó.

Minutos más tarde, en declaraciones a Canal N, Raúl Diez Canseco aseguró que, además de los tres posibles precandidatos arriba mencionados, también formalizará su precandidatura el excongresista de su partido, Edmundo del Águila. “Creo que en estas instancias de último minuto pueden haber grandes novedades”, concluyó.