Carlos Ramos Núñez, miembro del Tribunal Constitucional (TC), que fue elegido para elaborar un informe sobre la admisibilidad de la demanda competencial que presentó el Congreso disuelto contra el Gobierno, aseguró que evaluará el informe que recibió este miércoles que planteaba que dicha medida debía ser admitida a trámite.

“Voy a considerarlo (el informe) pero al final tengo plena libertad para hacerlo mío, rechazarlo, cambiarlo, en fin [...]. Es un tema que a estas alturas no deja de ser anecdótico, nada más, porque la prerrogativa para la propuesta del auto está en manos del ponente”, indicó ante la prensa.

El documento elaborado por el coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales, Omar Sar Suárez, fue enviado a todos los miembros del TC la tarde del miércoles 16 de octubre. Según dijo Ernesto Blume a El Comercio, el informe se hizo sin que alguien se lo pidiera, pero plantea que sea admitida la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea como presidente del Congreso disuelto.

“Esta es una responsabilidad que no ocurre todos los días, más allá de las responsabilidades personales que nos toca, es algo de carácter histórico y es un enorme compromiso para todos”, aseguró Carlos Ramos al ser consultado sobre la importancia del caso que tiene en sus manos.

El magistrado del TC manifestó que, en su opinión, no ha habido ningún adelanto de opinión por parte suya o de algún otro integrante del tribunal sobre la posible admisibilidad o no de la medida planteada por Pedro Olaechea. “Las opiniones de los magistrados se dan en el marco del proceso [...] No había ningún proceso ingresado en el TC [...] Ingresó hace poco, ahora yo soy ponente y no puedo en estas condiciones hacer ningún adelanto de opinión”, manifestó.

Según informó el presidente del TC, Ernesto Blume, el proyecto que presente Carlos Ramos sobre si se admite o no la demanda del Congreso se evaluará y se definirá el próximo martes 29 de octubre.

Ramos Núñez fue elegido como ponente del caso por votación mayoritaria. Los votos a favor fueron de él mismo, Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda. En contra votaron Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.