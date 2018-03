Ramírez pide que se investigue a Mamani, Figueroa y Ticllia para desaforarlos

El congresista Bienvenido Ramírez, protagonista de los Kenjivideos, pidió disculpas públicas al pueblo peruano, a la región de Tumbes y a las instituciones a las que mencionó en los videos que grabó clandestinamente el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani.

"Claramente no soy ningún corrupto como no me han catalogado

esto es una emboscada, una persecución política, una conspiración y un complot en contra de tres parlamentarios que hemos sido de Fuerza Popular", señaló en Canal N.

"Nos expulsan porque hemos apoyado a la gobernabilidad del país,

Quiero pedirle disculpas a las instituciones a las que mencioné en ese video malintencionado grabado de forma clandestina", agregó.

Según Ramírez, el accionar de su excompañero Moisés Mamani fue premeditada. En su opinión, hay un autor intelectual de Fuerza Popular que usó a Mamani para iniciar una persecución política en contra de Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel.

"Me someteré a todas las investigaciones y colaboraré con la Fiscalía de la Nación. Creo en el Poder Judicial, creo en la Fiscalía de la Nación pero también exijo que Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Carlos Humberto Ticllia sean desaforados como pretenden desaforarnos a nosotros", sentenció.

En la víspera el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que los parlamentarios a desaforar serán Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, e incluso Carlos Bruce y Mercedes Aráoz.

"Ellos tres estuvieron presentes en la reunión. Quizá en un momento de fanfarroneo, un desliz de una conversación coloquial hemos tenido esa conversación; pero yo no ofrezco obras", insistió.

El excongresista de Fuerza Popular cuestionó que se apruebe el desafuero, como es probable, pues aún no se ha pronunciado el Ministerio Público. "Bueno, si nos van a desaforar que también desaforen pero que también desaforen a Mamani, Figueroa y Ticllia que también participaron en la grabación".

Para Ramiréz es importante que el Fiscal de la Nación incaute el equipo con el que se grabó el Kenjivideo.