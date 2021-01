Ragi Burhum, científico computacional y miembro de Open-Covid Perú, afirmó que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha publicado los estudios completos y metodologías usadas de casos de seroprevalencia del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

En diálogo con RPP Televisión, señaló que el número de seroprevalencia de la pandemia es distinto en cada región, pero el Minsa tampoco ha publicado los resultados de dichos estudios.

“Un lugar puede tener un 70% de personas que están infectadas, otro lugares 30%. Esos estudios de seroprevalencia que se han estado haciendo lamentablemente el Minsa no los ha publicado”, expresó.

“Tenemos la publicación de los resultados, pero no exactamente de los estudios y las metodologías. Han sacado unas web con estadísticas y detalles sobre eso, pero los estudios en sí no se han publicado”, añadió.

Consultado sobre por qué no se han publicado dichos estudios, Burhum indicó que esa pregunta la deberá responder la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, o el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.

“En general he tenido un acercamiento con el gobierno anterior más a nivel de asesores, hablando con ellos, intercambiando información. Nunca he tenido una posición oficial, nunca he estado contratado por absolutamente nadie. Siempre ha existido una fricción con el Minsa porque a veces digo lo que sí quieren escuchar o y lo que no quieren escuchar”, manifestó.

Finalmente, Burhum aclaró que el semáforo epidemiológico que maneja utiliza indicadores epidémicos y no económicos, a diferencia del Gobierno, que lo ve por departamentos.

“Ahora tienes Áncash en un color, pero ese departamento está en una categoría complicada. Si realmente empiezas a ver los números, te das cuenta que el problema no es en todo Áncash, sino en la provincia del Santa, en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. ¿Tengo que poner a todo Ancash o solo la provincia específica?”, sentenció.