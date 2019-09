El jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, brinda detalles de las colaboraciones eficaces en las investigaciones del caso Lava Jato.

¿Cuántos colaboradores eficaces hay en el Equipo Especial?

Tenemos cinco solicitudes por beneficios de colaboración eficaz de personas jurídicas. También tenemos alrededor de 53 solicitudes de colaboración eficaz de personas naturales. Estamos en proceso de corroborar toda la información que es proceso de entrega y a partir de ese momento, se deciden los beneficios premiales.

Luego, se firma el acuerdo y lo homologará un juez...

Así es, y la Procuraduría ad hoc fijará la reparación civil.

¿Las empresas solicitantes son peruanas o extranjeras?

No puedo revelarlas, pero se sabe que una de ellas es OAS. El resto son personas jurídicas peruanas que quieren colaborar con la acción de la justicia.

O sea que aún no se acogen a la colaboración eficaz otras empresas brasileñas...

No, hasta ahora no hay otra constructora brasileña. Solo Odebrecht y OAS.

Usted dijo que los Graña aún no firman el acta para que sean colaboradores... ¿Qué sucedió?

No puedo hacer comentarios específicos sobre el tema.

¿Es verdad que la empresa Graña y Montero está dando información por separado a los exdirectivos?

Sí, eso sí lo puedo manifestar. La colaboración de los Graña es desvinculada de la persona jurídica que es Graña y Montero.

¿Por qué aceptan la colaboración a los Graña si ya tienen a Odebrecht en el Gasoducto?

Eso es una decisión de la fiscal Geovana Mori. Para dar una explicación necesariamente tendría que revelar los detalles de la colaboración, pero no puedo hacerlo.

Las críticas señalan que la Fiscalía da colaboración eficaz a los “peces gordos” y a los demás les dan prisión preventiva...

No es así. La cantidad de prisiones preventivas ya informamos en su momento que no representa ni el 5% de universo de nuestros investigados. No se trata de criminalizar ni a empresarios de un determinado gremio, ni a políticos de izquierda o derecha. Siempre actuamos con base en la evidencia con que contamos.

¿En qué va la colaboración de la constructora OAS?

Está progresando. Lo que sucede es que en el tema de OAS hay una situación parecida a la que usted me preguntaba sobre los Graña y cualquier persona jurídica que, eventualmente, pueda pedir sus solicitudes de beneficios por colaboración eficaz. En el caso de OAS sucede una situación parecida.

¿Podría explicarlo?

Tenemos un grupo de ejecutivos de OAS que se han acogido a ser aspirantes a beneficios por colaboración eficaz y a la empresa OAS que no ha coordinado necesariamente con esos ejecutivos. Vemos cómo se va desarrollando de manera autónoma cada proceso de colaboración eficaz. Por ahora, no es posible verlo como una colaboración de carácter corporativo, sino como una delación de la empresa sin necesariamente concurrir con sus ejecutivos.

¿Se sabe en cuántas obras OAS dio coimas?

Ya dieron la información. Aún el fiscal Carlos Puma está corroborándola.