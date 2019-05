No cambia pedido de prisión preventiva confesión de Villarán sobre aportes, según Vela El fiscal Rafael Vela también dijo que no consideraron los audios entregados por Gabriel Prado y difundidos este domingo porque no tuvieron acceso a los archivos originales.

El fiscal Rafael Vela Barba indicó que solo pueden trabajar con los elementos que están en la carpeta de investigación contra Susana Villarán. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)