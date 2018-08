Rafael Vela respalda a fiscal José Domingo Pérez: denuncias son absurdas

Rafael Vela , coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, consideró que las recientes denuncias contra el fiscal José Domingo Pérez son "distracciones" y algunas de ellas son hasta "absurdas".

"Son denuncias que vienen de oficio. Nosotros estamos habituados a tener que soportar la carga de la investigación y esgrima procesal, sino que tenemos que dar respuesta a las propias quejas que dan los propios investigados para tratar de deslegitimar la investigación fiscal", explicó.

En ese sentido, Rafael Vela refirió que ahora deben afrontar el frente interno que no solamente "distrae", sino que crea una "turbulencia adicional" a la coyuntura actual, con denuncias contra magistrados por la difusión de audios.

Respecto a José Domingo Pérez, precisó que "tiene un prestigio propio" y es un "fiscal intachable que, naturalmente, se enfrenta a grandes poderes", como el caso Odebrecht, al que calificó de "caso inédito de megacorrupción empresarial".

"Y esa respuesta [acusaciones contra José Domingo Pérez] es abusiva en algunos casos, desmedida en otras, pero nosotros tenemos que estar por encima de ello. No quiero decir que no afecte o no distraiga, pero sin duda alguna es una demostración y la configuración de a qué nos enfrentamos", subrayó.

Sobre las denuncias contra José Domingo Pérez, el magistrado afirmó que son, desde su punto de vista, "distracciones", y algunas de ellas "absurdas", pues son bastante simple de contestar.

Mencionó que la denuncia referida al cobro de un "bono excepcional anticorrupción" pudo ser desestimada solo con un informe a la Gerencia General del Ministerio Público, pues esa medida fue aprobada en la gestión de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación.

"José Domingo Pérez tenía en adición a las funciones de fiscal de lavado de activos destacado temporalmente, carga de investigación de los fiscales anticorrupción", manifestó a Ideele-Radio.