Rafael Vela: Si no se pedía prisión preventiva contra Villarán, ella no hubiese confesado

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, consideró que si el Ministerio Público no solicitaba prisión preventiva contra Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima no hubiese admitido que recibió aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

En declaraciones a la prensa tras la audiencia de apelación, el fiscal señaló que el audio de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, el ex gerente municipal José Miguel Castro y el exfuncionario Gabriel Prado revela un "pacto de silencio" sobre los aportes de Odebrecht y OAS.

"Nuestra deducción lógica de todos estos aspectos es en principio por qué no lo dijo antes. El audio que es de público conocimiento data de hace más de un año y revela un pacto de silencio", remarcó.

"Eso determina que si el Ministerio Público no había solicitado una medida de prisión preventiva, tal vez la señora Villarán en el confort de su propia situación procesal anterior no habría admitido de que recibió recursos maculados", agregó.

Rafael Vela refirió que los integrantes del equipo especial viajarán a Brasil para realizar diligencias el 11 y 12 de junio, como parte de las averiguaciones en este caso. También tendrán que hacer otras en función de la información que vaya ingresando.

"Se van a recoger las declaraciones no solo de Leo Pinheiro, sino otras de carácter reservado", dijo el fiscal, quien evitó mencionar las acciones a tomar en el caso del alcalde de Lima Luis Castañeda, quien habría recibido U$S 100 mil de OAS para su campaña en 2014.

"No puedo hacer ningún comentario respecto a ningún acto de planificación estratégica de la fiscalía porque eso corresponde a la autonomía del fiscal [Carlos] Puma Quispe. La información es progresiva, estamos en un momento en el que las colaboraciones eficaces y el ingreso de información es relevante", aseveró.

En el caso de Gabriel Prado, Vela informó que el equipo especial presentó hoy un acta para que sea evaluada por los jueces, en donde determina la verosimilitud de los audios de Susana Villarán.

"Nosotros lo hemos aportado porque allí se revelan coordinaciones y pactos de silencio, que son prácticas de organizaciones criminales", enfatizó Vela, quien aclaró que Prado no es aspirante a colaborador eficaz, sino está en calidad de investigado.