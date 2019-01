Rafael Vela: "Un juez no debería ser apartado porque su fallo es incómodo"

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, aseguró que sus críticas contra la decisión de apartar del proceso contra Keiko Fujimori y otros al juez Richard Concepción Carhuancho se debe a que, según su opinión, los magistrados no deberían estar expuestos a las críticas por el sentido de sus fallos.

"Lo que defendemos es que, una vez que un juez tiene una competencia, debe mantenerse y solo debe ser apartado si hay una circunstancia absolutamente excepcional y no porque sus fallos son incómodos para los investigados", declaró a RPP.

Rafael Vela Barba recordó que, en el caso de Alan García, el pedido de impedimento de salida del país fue evaluado y aprobado por un juez de la Sala Penal Anticorrupción y no por Richard Concepción Carhuancho.

"El caso de Alan García, por ejemplo, no lo tiene el juez Richard Concepción Carhuancho, es un caso que se discutía en la antigua sala anticorrupción nacional [....] En ese momento se debía evaluar el impedimento de salida ante un juez de otro sistema y nos hemos sometido plenamente a la legalidad", manifestó.

"Defendemos el principio del juez natural, de que el agotamiento del juez sea en respeto a su sostenibilidad y que no esté sujeto a vicisitudes propias del desarrollo de las incidencias", añadió.

Rafael Vela Barba cuestionó la decisión de la Segunda Sala Nacional de Apelaciones, presidida por Octavio Sahuanay, la cual consideró que en declaraciones a medios locales, Richard Concepción Carhuancho "no preservó la apariencia de imparcialidad" al cuestionar el accionar de Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación.

"Esta conclusión está trasuntada (incluida) dentro de la propia resolución del juez Concepción Carhuancho en la prisión preventiva de Keiko Fujimori y otros coinvestigados. Ahí ya se incluía como razonamiento lógico del juez Concepción Carhuancho que el Ministerio Público estaba tomado como rehén a través de la personificación del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry", indicó.

En ese sentido, Vela Barba indicó que las declaraciones que hizo el magistrado al cuestionar los cambios que trató de hacer Pedro Chávarry en el equipo especial solo reafirman lo que ya había señalado en su fallo de prisión preventiva.

El fiscal superior advirtió que el cambio de un juez de garantías podría permitir que se cuestione la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros investigados.

"El pedido de cese de prisión preventiva está previsto en la ley. Que no hagan uso de ese pedido porque procesalmente no es estratégico no quiere decir que no exista y se puede utilizar tantas veces como la defensa lo estime pertinente y, en este caso, ya no sería ante el juez Richard Concepción Carhuancho", consideró.

Rafael Vela que un pedido de esta naturaleza a un nuevo magistrado "abre un espectro de posibilidades" que podrían afectar las investigaciones que están llevando a cabo por presunto lavado de activos en las campañas de Keiko Fujimori.