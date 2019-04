Rafael Vela: Interrogatorio a expresidente de OAS se realizará mañana

El fiscal superior Rafael Vela aseguró este lunes que el interrogatorio al ex presidente de la constructora OAS, Léo Pinheiro, se llevará a cabo mañana martes debido a la reprogramación del mismo por la ausencia de su abogado.

El coordinador del Equipo Especial del Ministerio Público explicó que el defensor de Pinheiro sufrió un retraso en su vuelo hacia Curitiba, y por esta razón, la justicia brasileña decidió que la diligencia se desarrolle mañana.

"[El abogado del señor Léo Pinheiro] ha tenido un contratiempo, un retraso en su vuelo, y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasileña de que la diligencia se lleve a cabo el día de mañana. No puedo comentar nada más", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Está planificado que las diligencias se deban llevar a cabo, porque además, nosotros somos un equipo de fiscales y, en esa medida, hay fiscales que asistirán a una de las diligencias y al equipo del doctor [José Domingo] Pérez le tocará mañana el interrogatorio al señor Barata como ya es de público conocimiento", señaló.

Cabe destacar que, según informó el diario El Comercio, se tenía previsto que Pinheiro declare ante la fiscalía peruana sobre el aporte de US$1 millón que la empresa habría entregado a la campaña del No a la revocatoria en el 2013 a la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán así como de las modificaciones al contrato de la Línea Amarilla durante esa administración.

Por otro lado, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declarará ante los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato entre el martes 23 y viernes 26 de abril en Brasil, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Ministerio Público.

El ex funcionario de Odebrecht rendirá su testimonio sobre las coimas que habría pagado durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016); así como los presuntos aportes a la campaña del 'No a la revocatoria' a favor de la ex alcaldesa Susana Villarán.