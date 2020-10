La Fiscalía de la Nación no es una estancia de competencia entre el Equipo Especial Lava Jato y la Fiscalía Anticorrupción para investigar al presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el fiscal coordinador de dicho equipo, Rafael Vela.

“La fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) nos gobierna a todos. Por eso, nosotros le pedimos ampliación de competencia, y eso tendría que haber resuelto, solamente ampliación de competencia o no te la amplio. La fiscal de la Nación dijo que no hay justificación para ampliarla”, indicó en Ideeleradio

“El problema creo es que se introduce el factor de determinación de competencia, cuando la fiscal de la Nación no dirime competencias, porque no tendría los elementos para hacerlo. Para que exista la dirimencia en un conflicto de competencia tienen que haber argumentos de dos fiscales que, en ese momento están discrepando entre ellos, y hay una instancia que debería resolver y eso lo tiene que resolver un fiscal superior y no por un fiscal supremo”, dijo.

En tal sentido, Vela sostuvo que esta situación se origina por la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos de no ampliar las competencias de su grupo de trabajo. Añadió que la titular del Ministerio Público no podía dirimir el conflicto de competencia porque no había trance el día que solicitaron dicha ampliación.

“El problema, desde mi modesto punto de vista, es que se introduce la decisión del rechazo de la ampliación de competencia, que es específicamente lo que pide el Equipo Especial. Se introduce factores de dirimencia de competencia y ello genera toda esta atmosfera en la que eventualmente nos encontramos discutiendo y debatiendo algo que seguramente distrae y que nosotros buscamos evitar precisamente a través de nuestra solicitud en su momento y oportunidad”, recalcó.

“Entonces, la fiscal de la Nación no podría haber dirimido nada, porque no había conflicto el día que nosotros elevamos el informe y porque tengo entendido que tampoco el fiscal Omar Tello y Elmer Chirre le habría introducido ese factor, porque de lo contrario tendría que haber resuelto a través de una resolución de la Fiscalía de la Nación y no a través de un oficio comunicativo, como es la forma en la que se nos ha hecho de conocimiento esta situación”, manifestó.

Aspirantes a colaboradores no declararán

Por otro lado, Vela apuntó que las personas involucradas en los procesos de colaboración eficaz le han comunicado que no van a declarar ante el fiscal Elmer Chirre. Del mismo modo, reveló que el exgerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso se negó a declarar en la audiencia del último miércoles, ante el magistrado.

“Dentro de la autonomía fiscal de tanto Germán Juárez Atoche y Elmer Chirre, posiblemente ambos están en la convicción de que ambos son competentes cada uno de los hechos que se investigan. Le puedo si aclarar que la diligencia, según hemos sido informados, (la citación a Elard Tejeda) ya se llevó a cabo en el despacho del fiscal Elmer Chirre”, señaló Vela.

“En general las personas involucradas a través de los procesos especiales de colaboración eficaz, ya le han comunicado clara y específicamente al fiscal Elmer Chirre que van hacer uso de su derecho al silencio; es decir, que no van a declarar con el fiscal Elmer Chirre, de hecho, tengo entendido que eso ha pasado”, acotó.

Ante ello, Rafael Vela dijo que es probable que Chirre no logre declaraciones por parte de los aspirantes a la colaboración eficaz.

“En esa dimensión el fiscal Elmer Chirre no tiene esas declaraciones y probablemente no las va a tener, entonces, hay de todas maneras una serie de circunstancias que se están determinando en ese nivel, y eso tiene que ver también por la turbulencia que se ha generado en toda esta situación”, subrayó.