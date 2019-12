El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, afirmó este miércoles que ya se aprobó en primera instancia el pedido de extradición para Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, en el marco del Caso Ecoteva.

“En el caso Ecoteva, en el que incluso ya se aprobó en primera instancia la extradición no solo de Alejandro Toledo sino también de la señora Eliane Karp y el señor Avraham Dan On. La novedad es que la señora Karp no estaba incluida en el caso, que está sujeto a extradición por parte del Estado Peruano en contra del señor Alejandro Toledo”, aseveró en RPP.

Indicó que el equipo especial está “tratando de avanzar lo máximo posible” en todos los casos que maneja, respetado el derecho de los investigados a defenderse.

Como se recuerda, en junio pasado la fiscalía formuló acusación contra Toledo, Karp y el ciudadano israelí Avraham Dan On, por el delito de lavado de activos en modalidad agravada y solicitó para los tres 16 años y ocho meses de prisión.

También acusó por el mismo delito a Shai Dan On (hijo de Avraham Dan On) para quien pidió 13 años y cuatro meses; contra el abogado David Eskanazi solicitó 13 años y 4 meses; mientras que para Eva Fernenbug (suegra de Toledo), 10 años de cárcel.

Según la acusación formulada por el equipo especial Lava Jato, en la gestión del expresidente Alejandro Toledo, entre los años 2001-2006, se habrían generado ilícitos provenientes de actos de corrupción en base a pagos de sobornos de empresas brasileñas para la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

Esos montos de dinero habrían sido pagados a través de las empresas del empresario peruano israelí Josef Maiman, acogido a la colaboración eficaz.

Parte del dinero, posteriormente, fue depositado en empresas offshore constituidas en Costa Rica, entre ellas, Ecoteva Consulting Group presidida por Eva Fernenbug, suegra de Toledo.

El dinero fue transferido al Perú e invertido en la compra de inmuebles y pago de hipotecas de la familia Toledo Karp. Por la vivienda ubicada en Las Casuarinas (Surco) se pagó la suma de US$3’737,215.00, por la oficina y depósitos en la Torre Omega (Surco) un total de US$882,400.00.

Además, se realizó el pago de US$217,007.18 por la hipoteca de la vivienda de Camacho (La Molina) y un monto US$277,308.96 por la hipoteca de la casa de playa de Punta Sal (Tumbes).