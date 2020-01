El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, reveló que ocho empresas aspiran a la colaboración.

Vela dio estas declaraciones durante su ponencia "La Colaboración Eficaz como herramienta de legalidad en la lucha contra el crimen organizado” en la inauguración de la nueve sede de la Academia de la Magistratura (Amag) en Cajamarca, junto al fiscal Pablo Sánchez.

El magistrado afirmó que investigan a 650 personas y menos del 10% están con mandato de prisión preventiva.

Además, dijo que muchas solicitudes de colaboración eficaz se han dado justamente ante una preventiva, pero no porque el Equipo Especial lo haya planificado o planteado así.

“En nuestro país no existía normatividad sobre la colaboración eficaz de personas jurídicas o empresas. Hoy tenemos ocho empresas aspirantes a esta figura. ¿Quiénes no quieren que se concreten estas colaboraciones? Los que temen la información que se revelaría. A ello, acotó que la actual normatividad para ley de colaboración eficaz de personas jurídicas ha sido no solo un esfuerzo de la Fiscalía sino también del Poder Judicial e incluso de la Amag", apuntó.

Cerca del mediodía del 22 de enero, el pleno del Consejo Directivo encabezado por Pablo Sánchez, sesionó en dicha ciudad para tratar temas de vital importancia como el plan de trabajo conjunto con la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde se definen las primeras coordinaciones para la evaluación parcial del desempeño de jueces y fiscales.