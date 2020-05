El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que la decisión judicial de revocar la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es ilegal, arbitraria y rompe la garantía de imparcialidad.

Según señaló en diálogo con RPP, esta medida judicial dictada el último jueves pone al Ministerio Público en una situación de indefensión sobre sus legítimos intereses procesales.

De acuerdo con Vela, la sala, en su resolución, considera que el Ministerio Público no tiene derecho a la defensa procesal, sino solamente los investigados.

En su opinión, se trata de un "antecedente nefasto" que merece ser analizado por la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Ante ello, adelantó que presentarán dos recursos de casación, el primero de ellos sobre la admisión a trámite de la apelación, que consideran fue extemporáneo.

“Y sobre los aspectos de fondo de la decisión de hoy (jueves) que interpretamos es ilegal, arbitraria y ha roto absolutamente la garantía de la imparcialidad”, expresó.

Dijo que si bien el trámite de estos recursos pueden tardar, se tiene que sentar una posición institucional del Ministerio Público sobre lo que hoy se ha resuelto.

Aclaró, además, que si no se participó en las audiencias de apelación fue por respeto a las normas sanitarias por el Covid-19, que obligaban al aislamiento social en resguardo de la salud. El acceso a los expedientes, dijo, hubiera significado romper el aislamiento.

Vela aseguró que no se rehusaron a participar de las audiencias, pero en las actuales circunstancias no se podía hacer el trabajo con plenitud, por lo que se le dijo a la sala que aplace la discusión cuando el aislamiento no fuera obligatorio.

El Poder Judicial revocó el jueves la orden de prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y dispuso que cumpla comparecencia con restricciones en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

La decisión fue tomada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, que dispuso la inmediata libertad de Fujimori Higuchi.

Con esta decisión, la sala resuelve la apelación a la orden de prisión preventiva por 15 meses planteada por la defensa de Keiko Fujimori, investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.