El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que él convocaría a Hernando de Soto, su contendor del partido Avanza País, si es que llegara a ser Gobierno, pero indicó que este último no tiene la capacidad de hacer gerencia en política

“Con todo cariño se lo digo, (Hernando de Soto) no está en condiciones para gerenciar y también por la edad, lo digo con todas sus letras”, dijo en una entrevista al programa “Punto Final”.

López Aliaga respondió así a la crítica que recibió de parte de De Soto, quien luego de brindarle su apoyo el viernes último en una protesta ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en contra de una posible exclusión en su contra, lo criticó hoy domingo al acusarlo de estar promoviendo un “golpe” contra el presidente Francisco Sagasti e incluso pedirle que se retire de la contienda electoral.

El viernes salí en favor de la democracia para rechazar el golpe contra la candidaturas de Forsyth y López Aliaga. Hoy salgo para rechazar el golpe que López Aliaga quiere darle al presidente Sagasti. — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) March 7, 2021

“Rafael López Aliaga debería retirarse de las elecciones”

"No nos pidan una unión con una persona que va a representar un pequeño sector en una segunda vuelta una minoría", — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) March 8, 2021

“Es mi amigo, soy muy amigo de él. Nunca hablo mal de Hernando, más con el gesto que hizo (en la protesta). No voy a hablar mal de él. Tiene asesores políticos mal guiados”, indicó.

El postulante de Renovación Popular aseguró que convocaría a Hernando de Soto en un posible gobierno suyo si ganara las elecciones generales del 2021, y volvió a llamar al candidato de Avanza País como el “mejor economista” peruano.

“[¿Eventualmente, si fuera su gobierno, llamaría a De Soto?] Claro, es el mejor economista que hay en la Tierra, por lo menos peruano. El más reconocido, pero como gestión día a día sí le falta [...] La gestión política es más grave, cada minuto tienes un problema”, señaló.

En otro momento, Rafael López Aliaga reiteró sus críticas al gobierno de Francisco Sagasti y la compra de vacunas contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm, al considerarla como “la peor” a nivel mundial.

“Se está comprando el mínimo de la peor vacuna, la china es la peor de todas y la más cara. [¿Lo dice por prejuicio?] No, tengo muchos amigos chinos. Me gusta, me encanta el chifa. La ‘chinese food’ también me gusta”, comentó.

